Fabio se puso romántico con Angie pero ella lo desairó delante de Nicola [VIDEO]

El tercer día de ‘Esto es Guerra’ inició con varias sorpresas y se completó a todos los integrantes del reality de la temporada de verano. Uno de los retornos que dio más de qué hablar fue el de Fabio Agostini, exparticipante de ‘Combate’.

Segundos después de aparecer en las pantallas chicas, Fabio Agostini sorprendió a todos al aparecer con una rosa en la boca, que finalmente terminó en las manos de Angie Arizaga.

Al parecer el polémico español llegó dispuesto a conquistar a Angie Arizaga, pese a la presencia de Nicola Porcella, exnovio de la popular ‘negrita’, y semanas después de terminar su relación con la cantante Mayra Goñi.

Aunque recibió la rosa, la ex de Nicola Porcella quiso deshacerse del objeto e intentó dárselo a las demás chicas, sin embargo no logró su cometido.

Por otro lado, Fabio Agostini fue presentado como si tuvieron ganas de encarar a Gian Piero Díaz por su presencia en el programa, sin embargo se mostró muy cordial cuando lo vio en vivo.

“Estoy muy contento con el nuevo fichaje que acaban de hacer con ‘pipi’ (en relación a Díaz). Gian Piero, tú sabes que te quiero muchísimo. Yo he vivido muchos momentos con él, nos hemos reído muchísimo. Este año no va a ser diferente. Me quedo con los buenos”, expresó el hermano de Bruno Agostini.