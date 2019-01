Fabio Agostini desprecia a Emilio Jaime: "Solo vale un euro" [VIDEO]

Fabio Agostini fue presentado en el tercer programa de 'Esto es Guerra', sin embargo, no dudó en mostrar su molestia al dar a conocer que su hermano, Bruno Agostini no estaría en el programa de competencia.

"Hay otra cosa que me sorprende demasiado y no para bien, cómo es posible que hoy, mi hermano Bruno que vale oro no esté aquí, lo ha estado pidiendo el país hace mucho tiempo [...] Si iban a alinear los planetas, y la profecía la estropeo la producción fichando a Emilio que vale un euro", fue lo que señaló el chico reality en conversación con Mathías Brivio y Gian Piero Díaz.

Luego el popular 'pipi' le preguntó cuál de los guerreros presentados debería ser cambiado para que ingrese su hermano. A lo que español no dudó en dar una respuesta tajante: "Bueno un dos por uno sacamos a Nicola y Emilio". Como se sabe, el guerrero acusa a Nicola Porcella de haber provocado el fin de su relación con Mayra Goñi, y los enfrentamientos con el 'capitán histórico' empezaron desde la temporada anterior.

Mientras Bruno hablaba con los conductores, Rafael Cardozo lo interrumpe y le hace saber que por falta de presupuesto lo trajeron a él, en vez que a su hermano. Pero el español no se quedó callado: "Por falta de presupuesto trajeron a Emilio", finalizó el Agostini.

Fabio Agostini arremete contra Emilio Jaime

Sin duda el chico reality le ha declarado la guerra a Emilio Jaime, pues es sabido que el español considera como un hermano a Austin Palao, quien fuera la pareja de Luciana Fuster.