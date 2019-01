Hermana de Pedro Moral arremete contra Antonio Pavón en defensa de Sheyla Rojas

El problema entre Sheyla Rojas y Antonio Pavón continúa más fuerte que nunca, debido a que el exconductor de televisión acusó a su expareja de no dejar que vea a su hijo, por ello apareció en 'Válgame Dios' donde reveló detalles del enfrentamiento con la modelo, sin imaginar que la hermana de Pedro Moral se involucraría en el asunto.

El exconductor no imaginó que la hermana del prometido de Sheyla Rojas decidió sumarse al pleito que ambos sostienen, enviando contundentes mensajes que dejaban en tela de juicio la responsabilidad que tenía él como padre, incluso indicó que el español mentía.

"Según la hermana de Pedro Moral, no es verdad lo que está diciendo Antonio, que tú no pagas las mensualidades", manifestó Gigi Mitre en el programa, provocando que el modelo responda fuerte y claro, indicando que se trata de una mentira.

"Yo tengo todos los vouchers en un folder... Señorita, yo le he pagado religiosamente a mi hijo todos los meses, cuando cobraba 12 mil soles, pagaba 3500 soles y ahora que estoy tratando de recuperar el trabajo estoy pagando 1500 soles mensuales", respondió el exchico reality.

"Sheyla siempre te deja ver al niño, pero tú sabías que no iba a estar", dijo Gigi al leer los mensajes de la hermana de Pedro Moral. "Señorita Ximena sigue mintiendo porque yo, como todas las mañanas, a las 8 de la mañana le escribo, como todos los días, hoy voy a recoger a Antoñito después de su terapia, que es a las 4 de la tarde aproximadamente. Y yo ayer avisé a Sheyla que iba a ir esa tarde a ver a Antoñito", fue la respuesta del conductor español.

"Después de haber estado en la puerta de Sheyla, durante dos horas, como no vino, vino la policía. Me llamó Sheyla y le devolví la llamada, y me dijo 'si vienes con cámaras o vienes con al policía, no vas a ver a Antoñito', 'bueno Sheyla mañana iré cuando no haya cámaras, y si otra vez no me dejas ver a Antoñito voy a ir nuevamente con policías'", manifestó Antonio Pavón, quien le pidió a la hermana de Moral que no interviniera en el asunto, ya que podría tener varios problemas.