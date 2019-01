Laura Zapata sobre Roma: "Los mexicanos nos estamos imponiendo con talento"

Villana de las telenovelas, actriz de de teatro, candidata a diputada en el 2002, hablamos unos minutos con Laura Zapata, quien también inició una carrera como escritora en paralelo a su reencuentro con el cine en Perú con la comedia 'La peor de mis bodas 2'. Si bien la película no fue bien recibida por la crítica, la mexicana vio con entusiasmo su participación y, de hecho, Adolfo Aguilar espera "comprometerla" para grabar más películas en el país.

Antes de reunirse con la prensa, la destacada actriz pidió por escrito no hablar de temas personales, quizá para evitar 'lidiar' con los entredichos de su relación con su famosa hermana, Thalía. "Creo que hay personas que hacen escándalos constantes de su vida privada porque no tienen qué decir. Pero creo que yo soy una persona que tiene de qué hablar, como de mi carrera. Es más interesante que hablar de un chisme en particular", se excusó.

Estamos viendo la temporada de premios de cine y se puede decir que México, con una película como 'Roma', está más presente incluso que cuando Iñárritu ganó el Óscar o Guillermo Del Toro. ¿Qué me puede decir sobre esta etapa del cine de su país?

-¡Qué maravilla! ¡Me encanta (Alfonso)Cuarón! Es una maravilla que su nueva película sea tan importante, que sea tan contundente y, de alguna manera, esta parte artística del mexicano, esta parte cultural está por todo lo alto ¿no? A pesar de todos los pesares con el odio que nos tiene el presidente de los Estados Unidos, los mexicanos nos estamos imponiendo con arte, con tesón, con talento. Y eso me encanta.

-¿Este es el mejor momento para ustedes?

-No lo creo. Creo que estamos muy bien, pero también recuerdo la época de oro del cine mexicano. Creo que el cine tiene momentos. De repente ha cambiado cuando hacíamos las película de ficheras y cosas como esas, pero era la exigencia del momento.

-¿Qué ha tenido que ver en esta revolución o qué paralelos haría con la industria tan grande que han tenido de telenovelas? La actriz Marina De Tavira (como 'Sofía' en 'Roma' nominada al Óscar a Mejor actriz de reparto) hizo telenovelas, pero la protagonista Yalitza Aparicio es una mujer indígena que debuta en la actuación.

-Pues yo creo que es muy importante lo de 'Roma' y su éxito, porque esto nos abre un concepto de pluralidad ¿no? De que no nada más las guapas y bonitas, las que se ponen prótesis y se arreglan las nachas, la nariz y se ponen pupilentes, son las exitosas(sonríe). O sea, nos habla de la pluralidad del género humano en las diferentes culturas. Entonces, eso me gusta muchísimo. ¡Es que el mundo es así!



-Hablando de estereotipos, voy a retomar lo que ha dicho en varias entrevistas: la villana es la que la pasa mejor. Entonces, ¿es un halago para una actriz haber sido antagónica en su carrera?

-Pues, es que para mí, mi carrera de villana, es lo que siempre he hecho (sonríe). ¿En teatro? Bueno, no, he hecho comedia musical. Y obras como 'La llamada', que es una puesta en escena española que tiene mucho éxito, pero en México no duró mucho porque todavía la sociedad mexicana no está tan abierta a este encuentro de las dos chicas que se besan. Son temas delicados.

-¿Usted es muy conservadora?

-Hay temas en los que sí, por ejemplo, estoy a favor de la vida, no estoy de acuerdo con el aborto. Escribí una obra de teatro que se llama 'Vida por amor', entonces, en ese tipo de cosas sí lo soy, soy conservadora.

-Pero además de eso, también ha recibido críticas por estar en contra de la comunidad LGTB. ¿Lo está? Lo curioso es que en esta ficción, su personaje comparte guion y finalmente, se lleva muy bien con un personaje homosexual. Dicho sea de paso, son la mejor parte de la película.

-(Estar en contra) de eso sería una tontería (ríe). Creo que el que dijo eso fue alguien que me quiso hacer, como se dice, un daño. Sería una tontería serlo, toda mi vida he tenido amigos de la comunidad y yo respeto las decisiones ajenas ¿no? mientras no se quieran meter en mi cama (ríe),cada quien puede hacer de su vida un papalote.

-Volviendo a sus personajes, ¿las villanas de telenovelas también serían los personajes más actuales? Porque si algo se ha cuestionado de las telenovelas mexicanas, es que las protagonistas son el estereotipo de mujer sumisa, que sufre...

- Y las pobres que quieren ser ricas ¿no? Los estereotipos... yo no diría que las villana han estado más adelantadas, porque siempre ha habido pobres y ricos, pero sí considero y defiendo mis personajes porque son las mujeres más brillantes de las historias, son las que mueven la trama ¿no? Y, son las más elegantes y son las del dinero, no sufren. Las 'buenas ' sufren toda la telenovela y lloran toda la telenovela... entonces (remeda) están tratando de ganar, luchan por lograr ... Las villanas ya la hicieron: ya tienen dinero, estatus y mangonea a todo el mundo (ríe). Son las empoderadas de la historia.

-¿Qué le animó a hacer esta película?

-Me encantó porque cuando leí el personaje y dije: lo han hecho para mí. Porque me imaginé a doña Leonor, llegando y tocando la puerta. Me encantó porque es un personaje... no sé 'payasa', con 'joteo'. Ya ves que algunos gays se les dice 'jotos', porque así es Leonor.

-Pero no es tan villana ¿no?

-Sí, es que yo siempre defiendo a las villanas. No son villanas, son sus circunstancias que las que las obligan a actuar así. Imagínate (cambia de tono de voz): 'una pelada de la calle, que se salta la barra se quiera casar con mi hermano el mayor, ¡oígame no! ¡Es una maldita gata! (ríe y aplaude).

-Finalmente, ¿ya confirmó su participación en una serie de Netflix?

-Me llamaron el año pasado. Este año van a hacer una cosa muy bonita de cuento y bueno, quieren que sea la bruja mayor (sonríe). Es como una serie que se va a grabar en Colombia, México y Miami. Todavía no firmo, pero estoy feliz.