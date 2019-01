Emilio Jaime no quiere enfrentamientos con Patricio Parodi

El flamante jale de ‘Esto es guerra’, Emilio Jaime aclaró que no desea tener ningún tipo de enfrentamiento con Austin Palao ni Patricio Parodi, quien el último martes rechazó el saludo del también cantante. “Estoy tranquilo con eso (rechazo de Parodi). Es un tema que ya se habló hace mucho tiempo, no sé si exagera, porque cada quien tiene su manera de ver las cosas. No lo juzgo, no tengo ganas de hablar de otras personas, sino sólo de mi y de mi trabajo. Yo lo voy a saludar siempre”, comentó Jaime, quien optó por restar importancia a ciertas críticas que está recibiendo en las redes sociales. “Es lo que menos me importa”, acotó.

A su turno, Patricio Parodi aseguró que no tiene la intención de tener una amistad o acercamiento con Emilio Jaime, pues resaltó que el modelo se refirió mal de él y de su pareja, la actriz Flavia Laos, en el pasado. “No lo voy a saludar, porque no soy hipócrita. El año pasado ha salido en varios programas de espectáculos hablando de mi y de Flavia. No le voy a dar la mano a una persona que habla mal de mi. No me interesa (tener un acercamiento), así me pida disculpas", señaló.

"No tengo el interés de tener una conversación con Emilio o entrenar con él. Estoy bien así, me va y me viene. Con él hay paz, no me parece un mal chico, pero está mal asesorado. Nunca me he referido mal de él”, añadió Parodi, quien atraviesa su mejor momento con Flavia Laos. “Estamos felices y enamorados. Nadie le tiene por qué faltar el respeto a una mujer”, precisó.

De otro lado Parodi celebró el ingreso de Pancho Rodríguez al reality, pues asegura que el nivel de competencia será mayor. Pancho por su parte se mostró feliz que ser parte de Esto es guerra y de que lo enfrenten con Parodi a quien considera uno de los mejores guerreros. “Sorprendido por lo que se respira. Feliz y agradecido de estar aquí. Un honor que me pongan a competir con el que dicen que es el mejor. Es un desafío. Esta temporada será puro fuego y habrá de todo”, concluyó el chileno.