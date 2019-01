Gian Piero Díaz contó la verdad de su ingreso a EEG y ¿mandó indirecta a Magaly Medina?

Ante tantas críticas que recibió en las distintas redes sociales, Gian Piero Díaz se presentó en el programa 'En boca de todos' para contar su verdad con respecto a su llegada a América Televisión.

Uno de los primeros en preguntar, con respecto al ingreso del popular 'Gian Pipi', fue Ricardo Rondón, quien le pidió dejar en claro, para finalizar con las especulaciones, si realmente no tenía contrato con ATV cuando le llamaron para ser el compañero de Mathías Brivio.

"Yo me sorprendía al verte. Se sorprendió Mathías, los 'guerrero', y la gente del otro canal [ATV] también. Hay que dejar en claro una cosas, entiendo que estabas libre como el viento y has sido contratado por PROTV, puedes ratificar esa posición para que no se genere especulaciones", cuestionó el conductor de 'En boca de todos'.

Ante esta pregunta, Gian Piero Díaz se mostró serio y reveló que pese a que no tiene la costumbre de hablar referente a lo que dicen otras personas, en esta ocasión, tuvo que romper esa idea, pues considera que estos rumores se generaron por "desinformación", motivo por el cual tomó la decisión de aclarar las cosas.

"Soy de las personas que prefiere no comentar, pero cuando sí se genera dudas a partir de comentarios sin conocimiento o equivocado, sí prefiero aclarar las cosas, porque no creo que sea de mala onda, sino que pasa más por cuestión de desinformación", respondió el ahora compañero de Mathías Brivio en la conducción de la nueva temporada de 'Esto es guerra'.

"Yo tenía el contrato hasta el 31 de diciembre del 2018. De hecho, la primera opción siempre la tiene el canal donde estás, porque eso es así. El 12 de diciembre se da una reunión para saber realmente cuál era mi futuro, y ese día me dicen que ya no hay nada para mi en ATV. Ojo. Una cosas es que, claro, uno no lo dice, se queda callado, pero cuando se genera especulaciones es mejor aclarar", añadió Gian Piero Díaz.

Una de las personas que quedaron impactados con el ingreso de Gian Piero a 'Esto es guerra' fue Magaly Medina, quien tras la noticia, reveló que el ex conductor de 'Combate' fue a América Televisión pese a que estaba en negociaciones con ATV. “Ney Guerrero, productor general de este canal, casi sufre un ataque cardíaco porque estaba en negociaciones con él para volver en una nueva temporada con otro programa concurso, con otros conductores más (...) Todos nos hemos quedado helados, en estado de shock”, reveló la popular 'Urraca'. Estos datos generaron dudas con respecto a la verdadera razón por la que 'Gian Pipi' ir al canal de la competencia.