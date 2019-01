Youtube: 'Tigresa del Oriente' lanza el 'nuevo 'hit' del verano [VIDEO]

Una vez más, Judith Bustos, conocida como 'La Tigresa del Oriente', volvió a realizar una nueva interpretación musical y, en esta ocasión, en honor a la cantante Raffaella Carrá. Ayer, mediante su cuenta oficial de Youtube publicó su nuevo tema musical, la cual cae preciso en esta temporada de verano.

"Hay que venir al sur", puso como título al cover que realizó en honor a la cantante italiana Raffaella Carrá. En las imágenes se observa a la artista musical cantante en una playa de Lima vestida con ceñido atuendo que estiliza su figura mientras reliza algunos pasos de la coreografía. Además mencionó nombres de algunas famosas playas en el sur de la capital.

"He gastado mucha plata, qué haré, me quedé chiwan. En Año Nuevo y Navidad me he gastado un dineral. Esperando mi quincena para que pueda renacer, con un cebiche y una chela, me quitaré todo el estrés", inicia la nueva el nuevo cover de La Tigresa del oriente.

En otra parte de la canción, Judith Bustos menciona que su dolores dolores desaparecieron gracias a sus paseos en la playa. "He toneando en muchas fiestas y he encontrado la solución, que viviendo relajada en el sur se pasa mejor. Para relajarse hay que venir al sur para ver a los bañistas que hacen el surf. Mis dolores los dejé en el hospital", corea la cantante de 73 años.

En tan solo días de haber sido lanzado el tema "Hay que venir al sur" en Youtube, ya cuenta con más de 2 mil de visualizaciones. Mientras que en Instagram los seguidores de la artista musical le dejaron todo tipos de comentarios.

Youtube: Video de "Hay que venir al sur"

