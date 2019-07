Cyhsy, los referentes del indie-rock, llegan a Lima

La productora Southbound (Ex Headsouth), hizo el primer anuncio del año. Y se trata de la llegada de Cyhsy (Claps Your Hands Say Yeah), uno de los referentes del indie-rock, quienes realizarán un show acústico e íntimo en Bazar de Miraflores, el 28 de febrero.

Cyhsy, la banda norteamericana precursora del indie rock, grupo liderado por Alec Ounsworth, debutó con un álbum homónimo que fue lanzado en 2005 recibiendo un éxito comercial en Estados Unidos y Europa. Al poco tiempo de este lanzamiento, comenzaron a recibir la atención de numerosos blogs de MP3 y críticas favorables de medios de Internet, como Pitchfork Media, quien los calificó como la 'Mejor Banda Nueva'. La demanda pronto superó a la edición inicial del álbum, forzando una segunda edición del disco. La aparición de David Bowie y David Byrne como espectadores de algunos de los conciertos de la banda en 2005, sin duda alguna, logró el reconocimiento de la banda en círculos musicales.

Hay que mencionar que el vocalista y fundador del grupo Alec Ounsworth también es miembro de The Pelican Picnic y Flashy Python. Su primer álbum en solitario, 'Mo Beauty', fue lanzado el 20 de octubre de 2009, en Anti- Records. Para su única presentación en Lima, el 28 de febrero, los organizadores, buscan sorprender a sus seguidores con una novedad acerca de la forma del pago de entradas. Y es que la donación será sugerida. Es decir, los fans podrán elegir en la página de Joinnus, cuánto quieren pagar por el concierto. Toda una novedad, más aún tratando de una agrupación internacional.