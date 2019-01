Ávaro Morte: 'El Profesor' está inspirado en superhéroes"

El actor español Álvaro Morte reveló durante un conversatorio en España, que para interpretar al personaje de 'El Profesor' en la serie La casa de papel, se inspiró en varios superhéroes.

“Las referencias eran superhéroes, porque para mí 'El Profesor' está en su hangar como Batman en su Baticueva; tiene un pasado turbulento y un tanto críptico, como el de Wolverine, y varias personalidades, como Superman”. aseguró.

Actualmente el actor se encuentra promocionando en su país natal la serie El Embarcadero donde interpreta a Óscar, un hombre que ha llevado una doble vida y convivido con dos familias a la vez. Y aunque pareciera que son dos roles muy distintos, Morte hace un paralelo entre sus dos creaciones: “De la misma manera que El Profesor tenía una carga muy externa en la construcción del personaje, en cómo se mueve, sus tics, sus gestos, en el caso de Óscar el personaje está basado en esa especie de torbellino emocional que vive por dentro", dijo.

Junto al resto del elenco de La casa de papel, el intérprete viene grabando por estos días la nueva temporada de la exitosa serie pero espera que el estreno de El Embarcadero, le permita al público olvidarse un poco de 'El Profesor'. "Yo me construyo los personajes de una forma muy cerebral, en ese sentido soy bastante meticuloso como El Profesor. Para mí no ha sido especialmente complicado el ejecutar a uno u otro, sino llegar a entender a cada uno. Una vez que lo tengo claro en mi cabeza no me cuesta trabajo saltar de uno a otro. Lo que me encantaría pensar es que a la gente le pueda pasar lo mismo, que no me vean como El Profesor cuando estén viendo a Óscar, sino que tengan la capacidad, espero que sí, de quitarme de encima esa sombra, que yo entiendo que es muy alargada".