Renzo Schuller desconcertado tras el ingreso de Gian Piero Díaz a 'EEG' [VIDEO]

Una de las grandes sorpresas que tuvo 'Esto es guerra' en su nueva temporada fue, sin duda, el ingreso de Gian Piero Díaz al reality de América Televisión. Tanto los participantes, como el mismo Mathías Brivio quedaron impactados con la llegada de la ex figura de ATV.

Magaly Medina tampoco estuvo ajena a esta noticias, que también se pronunció al respecto, sobre todo, con la reacción que tuvo Mathías Brivio cuando vio bajar del carro al ex conductor del programa de competencia 'Combate'.

"Creo que ayer hay un hecho que no ha pasado desapercibido para los televidentes. Yo les voy a contar algunos detalles que nosotros sabemos sobre la aparición de Gian Piero en 'Esto es guerra'. La cara que tenía Mathías Brivio al momento que se descubrió quién iba a ser su partner, fue de asombro y según lo que he podido averiguar, de fuentes fidedignas, es que él no sabía hasta ese momento quién sería su partener", reveló la conductora de 'Magaly TV, la firme'.

Pero eso no fue todo, pues la popular 'Urraca' recordó los nombres que se voceaban como posible reemplazo de María Pía Copello, como por ejemplo Jazmín Pinedo, Sheyla Rojas, Sheyla Rojas, quien en varias oportunidades estuvo como conductora de 'Esto es guerra'.

"La persona que va a tener que lidiar todos los días con este nuevo compañero, es Mathías. Y creo que Mathías no se imaginó que la persona que encarnaba al programa del otro canal y del cual tenían una batalla encarnizada por momento y el que también dijo frases sobre 'Esto es guerra', justamente esa persona iba a pararse a su costado. Miren la cara que tenía al ver a Piero y las frases que decía, lo decía desde el fondo", añadió la periodista para luego mostrar imágenes del momento del ingreso de Gian Piero Díaz a 'Esto es guerra'.

Pero, eso no fue todo, pues Magaly Medina reveló lo que dijo Renzo Schller con respecto al ingreso de su amigo y excompañero de conducción a 'En esto es guerra'. "La verdad, si es para de Piero, prefiero no. Ayer yo también me enteré", escribió el popular 'Shushu' en el whatts up en respuesta a los encargados del programa 'Magaly TV, la firme'.

"O sea su pata del alma se enteró al igual que Mahtías [del ingreso de Gian Piero a Esto es guerra'] Quiere decir que la amistad se quebró. Esta vez solamente Gian Piero optó por una posición un poco más egoísta y decir:"yo me voy y ya no pienso en mi compañero de equipo". Cuando él se va a Latina, se van juntos y volvieron juntos", consideró la popular 'Urraca' trsa la respuesta que dio Renzo Schuller.

Magaly Medina revela lo que dijo Renzo Schuller tras ingreso de Gian Piero Díaz a 'Eso es guerra'