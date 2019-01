¿Qué dijo Pedro Moral tras acusaciones contra Sheyla Rojas? [VIDEO]

La hermana de Antonio Pavón, Alicia, conmocionó la farándula local al hablar del rol de Sheyla Rojas como madre de familia.

La española solo tuvo duros calificativos contra la conductora y figura de América TV: "Sheyla Rojas que ganas tengo que quitarte la careta. Que el país entero vea de verdad la clase de madre que eres. Esa que dice que le supone muchos gastos viajar a Filadelfia para las intervenciones de su hijo, entre otras muchas excusas para no cumplir como una verdadera mamá [...] Ya está bien de abusar de la nobleza de un padre y de su familia. Ojalá y pudiera contar todo lo que yo he vivido".

Ante estas graves acusaciones contra Sheyla Rojas, un reportero de 'Válgame Dios' fue en busca de su pareja sentimental, Pedro Moral, para que brinde su descargo y señaló lo siguiente: "Yo no me meto en esos temas que son entre mamá y papá, yo no me puedo meter. Sobre esas cosas háblenle a Pavón y a Sheyla (Rojas), ella está tranquila".

Aunque el empresario trató de mantenerse al margen del tema en todo momento, Pedro Moral recalcó que Sheyla Rojas y Antonio Pavón son buenos padres. "No tengo idea. Yo no me meto en esos temas porque considero que es entre dos. Los dos son buenos padres", agregó el novio de la conductora de 'Estás en todas'.

Pedro Moral se pronunció en 'Válgame Dios' sobre su Sheyla Rojas

Antonio Pavón llora porque Sheyla Rojas no le deja ver a su hijo

El español Antonio Pavón se presentó en 'Magaly TV, la firme', la noche del lunes 21 de enero, para denunciar que la conductora de televisión Sheyla Rojas no le permite ver a su menor hijo.

El torero señaló que la modelo no se comporta como una buena madre y le entrega a Antoñito con la supervisión de un miembro de seguridad.

Además, Pavón explicó que Sheyla Rojas le ha prohibido compartir fechas importantes como la Navidad a pesar que él cumple con entregar el dinero para el bienestar de su hijo.