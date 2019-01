Esto es guerra: Patricio Parodi hizo desaire a Emilio Jaime [VIDEO]

'Eso es guerra', sin duda, se viene con todo en esta nueva temporada. No solo por los nuevos y antiguos integrantes que se han sumado al reality, sino también por todo lo que más adelante va a generar entre los participantes. Los enfrentamiento, al parecer, no solo se verán durante el juego, sino además fuera de ello.

Y desde hoy, se demostró con el desaire que hizo el popular 'Pato' a Emilio Jaime, quien ingresó al reality de América Televisión junto a su pareja, Luciana Fuster. Cuando la pareja de Flavia Laos se dirigió a saludar a cada uno de los integrantes, el exintegrante de 'Combate' le estiró la mano, sin embargo Patricio no correspondió.

Los conductores se dieron cuenta de este detalle, y pidieron la repetición de las imágenes para poder confirmar la actitud que tuvo Patricio Parodi frente al cantante.

"Yo me caracterizo por ser una persona sincera. Le doy la bienvenida gratamente, pero no le voy a saludar, no voy a ser hipócrita. Hasta la semana pasada ha estado hablando mal de mi y mi pareja. Tiene más de una lo mal de mi y yo nunca me he referido a él, simplemente yo hago como si no estuviera aquí", dijo el popular 'Pato'.

"Lo cortes no quita lo valiente. Si es cierto que no tenemos una buena relación, lo que sí me sorprende es que el día que he hablado mal de le porque yo siempre he hablado la buena persona que es. Capaz en algún momento pudo haber dicho cosas que me ha afectado, pero no soy rencoroso, no tengo problema en saludarlo"´, se defendió Emilio Jaime.

"Si una persona pasa en diferente programa hablando mal de ti, ¿lo vas a saludar?", respondió Patricio Parodi ante Gian Piero Díaz.