Ana Bárbara dedica afectuoso mensaje a Paula, la hija de Mariana Levy

La reconocida actriz Ana Bárbara utilizó su cuenta de Instagram para dedicarle una tierna carta a Paula, la hija de la fallecida actriz Mariana Levy y de José María Fernández El 'Pirru'.

El motivo del mensaje en Instagram fue el cumpleaños número 17 de Paula, quien desde los tres creció con Ana Bárbara. En la carta que compartió junto a varias fotos en Instagram, la cantante de México recordó cómo es que ambas han podido crear lazos maternales, a pesar de no tener lazos sanguíneos.

“¡Mi niña!: Flaca querida, quiero decirte hoy en el día de tu cumpleaños que ha sido una hermosa experiencia ser tu mamá aquí en la tierra, que has sido una bella hija, y que aquello que tú defines como niña difícil, en realidad y en el estricto sentido, lo único que has sido es niña y en definitiva ha sido una maravillosa hija”, inició la autora de 'Bandido' en su mensaje de Instagram.

Y continuó: "De que has tenido tus momento de tremenda ja ja ja pues sí, pero lo que define tu vida es ese poder interior que has tenido. Desde el primer momento que te vi, sentí la energía arrolladora con la que siendo prácticamente una bebé me abrazaste y me dijiste ‘¿te puedo decir mamá?’ Y yo respiré profundo y todavía sin contestarte con tu inocente mirada dijiste ‘mamá'”.

De igual manera, Ana Bárbara recordó lo que fue para ella considerar a la niña como suya. "¿Sabes? igual que en ti se quedó grabado en mí, y desde ese momento fuiste un pedazo de mi alma, pues desde ahí como bien dijiste en tu mensaje, nos conectamos para toda nuestra vida, y en ese tenor hoy felicito a mi hija amada, a mi hija caída del cielo, mi bebé chiquita, como siempre te digo", escribió la cantante.

Vale recalcar que la inspiración de la artista mexicana para publicar esto fue que el pasado 10 de enero Paula también le escribió un afectuoso mensaje en su cuenta de Instagram.