Austin Palao lanzó irónico mensaje sobre Luciana y Emilio tras ingresar a EEG

La temporada de verano 2019 de 'Esto es guerra' trajo más de una sorpresa en su primer día al aire. Además de la contratación de Gian Piero Díaz, el programa se jaló a otras figuras del extinto reality ‘Combate’.

Tras la presentación de Austin Palao como participante de la nueva temporada del reality que ahora es conducido por Mathías Brivio y Gian Piero Díaz, los presentadores anunciaron el ingreso de Emilio Jaime y Luciana Fuster.

El ingreso de Emilio y Luciana a EEG generó que las cámaras enfoquen las diversas reacciones de Austin Palao, exnovio de la modelo. El joven no pudo ocultar su incomodidad.

Ante esa situación, Austin Palao decidió pronunciarse para las cámaras de 'América Espectáculos' sobre la llegada a ‘Esto es Guerra’ de su exnovia y examigo. "Nada, normal, desearles suerte. La competencia se viene bastante fuerte, así que yo les deseo suerte”.

“¿No te han generado incomodidad?”, le preguntó el reportero del programa que conduce Rebeca Escribens. “No, para nada, esto es un trabajo abierto. Lo veía venir, se había voceado bastante y normal, qué gusto. Qué bueno que estén aquí, de verdad", comentó.

Sobre la posibilidad de que Emilio Jaime sea su competencia directa en 'Esto es guerra', el hermano de Said Palao indicó: "Con total naturalidad, así sea quien me pongan al costado, voy a sacar el punto por mi equipo, eso es indiscutible”, indicó el chico reality que en diciembre último alzó la copa. “Ojalá que me pongan en los ‘retadores’ porque no quiero sorpresas", añadió.

Por su parte, Emilio Jaime aclaró que no tendría problemas en competir contra Austin Palao.

"Tranquilo, le guardo respeto a Austin, es un chico con un gran talento. Vengo a divertirme, no quiero buscar un pleito con alguien. Estoy rehaciendo mi vida. Para mí Austin es un rival duro de vencer y para ganar, hay que prepararse bastante", indicó el joven cantante.

Emilio Jaime y Austin Palao se vieron las caras en 'Esto es Guerra'.

Luciana Fuster regresó a 'Esto es Guerra' y se reencontró con Austin Palao