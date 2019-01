Netflix a la Academia de los Óscar: "Gracias por reconocer a los que dieron pasos creativos este año"

Tras conocerse las 10 nominaciones al Óscar de 'Roma, la película que dirige el mexicano Alfonso Cuarón, el director de contenidos de Netflix, Ted Sarandos, celebró la presencia de la plataforma de streaming en la premiación más grande del cine.

"Gracias a la Academia por reconocer a todos los que dieron pasos creativos el año pasado. Nos sentimos honrados de recibir nuestra primera nominación para la Mejor Película y muchas otras novedades esta mañana. Felicitaciones a todos los nominados por forzar los límites y hacer películas que inspiren todos nosotros.", dijo Sarandos.

'Roma' es la gran apuesta de Netflix, pero no es la única producción que este año postula en la 91 edición de los premios de la Academia. Junto con ella, participa la película La balada de Buster Scruggs, un wéstern de humor negro dirigido por los hermanos Coen que postula en las ternas: Mejor Canción Original (por When a Cowboy Trades his Spurs for Wings" ; Mejor Guión Adaptado (Joel e Ethan Coen) y Mejor Diseño de Vestuario. También End Game en la categoría Mejor documental corto.

Roma postula en las categorías: Mejor Película, Mejor Actriz (Yalitza Aparicio); Mejor Actriz de Reparto (Marina de Tovira); Mejor Director ( Alfonso Cuarón); Mejor Guion Original (Alfonso Cuaron); Mejor Película de Habla no inglesa, Mejor Edición de Sonido, Mejor Mezcla de Sonido, Mejor Diseño de Producción y Mejor Fotografía.