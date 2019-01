Eiza Gonzalez remece Instagram con impactante revelación sobre su salud [VIDEO]

Eiza Gonzalez es una actriz mexicana que se abrió camino en Hollywood gracias al buen desempeño que ha tenido en cada personaje que ha tenido que asumir. Por ello, fue convocada para formar parte del spinn-off de de la multimillonaria de 'Rápidos y Furiosos', noticia que alegró a sus fieles admiradores.

Sin embargo, la también cantante en su cuenta de Instagram hizo una impactan revelación en su cuenta de Instagram que sus seguidores no dudaron en dejarle emotivos mensajes. La joven de 28 años contó el complicado episodio que le tocó vivir luego de sufrir una doble fractura de clavícula.

"El último año de mi vida ha sido uno de los más difíciles. Tuve un accidente mientras trabajaba, terminé en el hospital con una doble clavícula fracturada, estaba sola y lejos de casa. Lo guardé en secreto por muchas razones. Tenía tanto que perder, incluyendo la GRAN VIDA de los trabajos. Me había estado preparando físicamente para ellos y ni siquiera podía alimentarme o ducharme", contó la actriz mexicana que este año aparecerá en las películas internacionales como Paradise Hills, Alitta: Batlle Angel, y She´s Missing.

Además, Eiza González reveló que pese a estar con el hueso roto continúo con sus objetivos, su trabajo y otras actividades, pues se esforzaba para que todo siga igual.

"Me esforcé tanto para salvarlo todo, viajé por todo el mundo herida para no perder nada, me esforcé por mantener mi agenda igual, el tiempo no estaba de mi lado ahora con recuperación, incluso bailé sin que nadie lo supiera que estuve lastimada. Me esforcé tanto. Eventualmente perdí cada cosa que había estado matándome durante el último año. Todo. Sentirme el más débil que jamás he sentido. Baja y derrotada, tanto física como mentalmente. Me sentí tan perdida", añadió la ahora actriz de Hollywood en Instagram.

Luego, la actriz aprovechó la citada red social para, además de contar el crucial episodio que le tocó vivir, motivar a sus seguidores y contar que es dura consigo misma y que, incluso, cayó en depresión tras este accidente, pero que hoy en día agradece todo lo que logrado hacer pese a haber estado lastimada.

"Pero la batalla más grande fue pelear mi mente. Lo más difícil fue no caer en la depresión. Soy tan dura conmigo mismo. NUNCA me doy por vencida. Pero después de meses de recuperación. En lugar de centrarme en lo que perdí, lo único que quiero es felicitarme por ser lo suficientemente fuerte y dar todo lo que tenía y lograr lo que pude. Nunca fui más consciente de lo bendecida que soy por estar sana y viva. Admiro a cada persona que lucha por su salud mental y física cada día. Tengo mucho respeto. Este año, estoy empezando desde cero. Soy más fuerte que nunca. Y TU TAMBIÉN", finalizó la actriz mexicana.

Foto y mensaje que compartió Eiza González en Instagram

Eiza Gonzalez forma parte del spin-off de 'Rápidos y Furiosos'