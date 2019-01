Hermana de Pavón explota contra Sheyla Rojas y expone imágenes inéditas de la vida familiar

En la última edición de 'Magaly TV, la firme', Antonio Pavón denunció que Sheyla Rojas no le permite ver a su hijo, a pesar que el cumple todas sus responsabilidades como padre.

"El último viernes fui a buscar a mi hijo para estar con él de acuerdo a la conciliación que firmamos en el 2015, pero no me dejó verlo. Estuve 75 días con mi hijo en Filadelfia, vendí todas mis propiedades para asistirle, siempre le pasé 3 mil 500 soles mensuales, pero cuando regresé solo mil 500 porque me estoy estableciendo. En mi desesperación hablé con Pedro Moral para pedirle que interceda por mí", contó el exconductor de televisión.

Tras estas revelaciones, su hermana Alicia Pavón no dudo en referirse al tema y usó sus redes sociales para arremeter contra Sheyla Rojas.

"Ya está bien de engaños Sheyla Rojas", fue lo que escribió en su cuenta de Twitter, para luego poner dos capturas de pantallas en los que relató el momento en el que su sobrino estuvo internado en el hospital de Filadelfia.

"Sheyla Rojas que ganas tengo que quitarte la careta. Que el país entero vea de verdad la clase de madre que eres. Esa que dice que le supone muchos gastos viajar a Filadelfia para las intervenciones de su hijo, entre otras muchas excusas para no cumplir como una verdadera mamá [...] Ya está bien de abusar de la nobleza de un padre y de su familia. Ojalá y pudiera contar todo lo que yo he vivido", escribió Alicia.

Además en su cuenta de Instagram compartió un video ínedito en el que se ve al menor en una camilla de hospital, acompañó ese video con el siguiente mensaje: "Mientras su abuelita Alicia (mamá de Antonio Pavón) y su papá lo acompañan y lo alimentan en el hospital después de una operación que duró varias horas en un país lejos del suyo".

En una siguiente historia compartió una entrevista que le hicieron a Sheyla Rojas en julio de 2018, fecha en la que según ella su sobrino se encontraba hospitalizado. Según refiere el video, la conductora de televisión hablaba de lo vivido con Antonio Banderas en España. Lo que resaltó Alicia fue que usó el apellido de su familia para ganar 'protagonismo' en la conferencia de prensa del actor.

Finalmente, compartió un extenso mensaje: "No estuvo en ninguna operación de su hijo, en las cuáles ha estado mi hermano, tu madre, mis papás, mi hermana [...] Lo único que te importa es tu imagen pública", escribió.

Alicia Pavón arremetió contra Sheyla Rojas

Sheyla Rojas aún no se pronuncia al respecto.