Oscar 2019: Yalitza Aparicio es felicitada en redes por actores de México

Varios actores de México utilizaron Twitter para felicitar a la actriz Yalitza Aparicio por su nominación en los Oscar como Mejor Actriz", junto a destacadas artistas del cine.

La artista de 25 años logra esta hazaña gracias a su papel protagónico en la película 'Roma', del mexicano Alfonso Cuarón. Ahora, la actriz de México tendrá que competir ante las reconocidas actrices Glenn Close, Olivia Colman, Melissa McCarthy y Lady Gaga.

Felices por su hazaña, sus compatriotas no dudaron en saludarla mediante Twitter.

La actriz mexicana Salma Hayek compartió su emoción por la nominación de Yalitza Aparicio al Oscar y la felicitó por Instagram: "En el 2002 me convertí en la primera actriz mexicana en obtener una nominación al Oscar en la categoría de mejor actriz. Me emociona mucho saber que a partir de hoy no estoy sola. Felicidades Yalitza por tu merecida nominación, ojalá que esta vez tú sí te lo lleves", Finalizó la actriz.

El actor y productor, también mexicano, Gael García no esperó para expresar su emoción. "Qué maravilla 'Roma' con diez nominaciones, Yalitza Aparicio chingona entre chingonas. Eugenio Caballero, Tiburón, Luis Rosales, Edgarsinho, chidos, genios todos. En especial nuestro carnal Alfonso Cuarón. Te quiero mucho", escribió García en su cuenta de Twitter.

¡No te pueo creer!!! No puedo de la emoción. Qué maravilla @ROMACuaron con diez nominaciones, @YalitzaAparicio chingona entre chingonas, Eugenio Caballero, Tiburón, Anna, Luis Rosales, Edgarsinho, chidos, genios todos. En especial nuestro xarnal @alfonsocuaron Te quiero mucho. — Gael Garcia Bernal (@GaelGarciaB) January 22, 2019

Quien tampoco dudó en felicitar a sus colegas fue Luis Gerardo Méndez, actor de la reconocida serie de Netflix 'Club de Cuervos'. "Historia del cine. Felicidades Yalitza Aparicio", escribió el artista en Twitter.

El actor Diego Luna también hizo lo propio en su Twitter para festejar el hito en la carrera de Yalitza Aparicio. "10 nominaciones! Qué maravilla encontrarse con esta noticia. Felicidades querido Alfonso Cuarón por tanto y tan merecido reconocimiento para la poderosa 'Roma'. Felicidades a todo el equipo. Qué emoción ver sus nombres ahí. Mucho que celebrar. Marina de Tavira y Yalitza Aparicio, expresó el actor.

Felicidades a todo el equipo de @ROMACuaron !! Que emoción ver sus nombres ahí. Mucho que celebrar. @MarDeTavira @YalitzaAparicio — diego luna (@diegoluna_) January 22, 2019

Demian Bichir también dio a conocer sus saludos. "Felicitaciones a Alfonso Cuarón, a Yalitza Aparicio, Marina de Tavira, Eugenio Caballero y a todo su equipo por su maravillosa 'Roma'. Vaya manera de manifestarse. Viva México y sus artistas", escribió.

Felicidades a Alfonso Cuarón, a Yalitza Aparicio, Marina De Tavira, Eugenio Caballero y a todo su equipo por su maravillosa Roma. Vaya manera de manifestarse. Viva México y sus artistas. — Demian Bichir (@DemianBichir) January 22, 2019

Vale recalcar que las nominaciones de la destacada película 'Roma' son a Mejor película, Mejor director (Alfonso Cuarón), Mejor actriz (Yalitza Aparicio), Mejor actriz de reparto (Marina de Tavira), Mejor película extranjera, Mejor fotografía (Alfonso Cuarón), Mejor guión (Alfonso Cuarón), Mejor diseño de producción, Mejor edición de sonido y Mejor mezcla de sonido.