Yalitza Aparicio buscará alzarse con el Oscar a Mejor Actriz

¡Orgullo mexicano! Yalitza Aparicio, protagonista de 'Roma', película dirigida por Alfonso Cuarón, fue nominada al Oscar de Mejor Actriz, así lo anunció la Academia de Hollywood el último martes por la mañana.

La mexicana competirá con Glenn Close de "The Wife", Lady Gaga de "A Star is Born", Olivia Colman de "The Favorite" y Melissa McCarthy de "Can You Ever Forgive Me?", por la estatuilla.

Sin embargo, esta no es la única nominación de 'Roma', la cinta se alzó con nueve nominaciones más: Mejor Diseño de Producción, Mejor Actriz de Reparto, Mejor Edición y Mezcla de Sonido, Mejor Guión Original, Mejor Director, Mejor Película Extranjera y Mejor Película.

En entrevista a un medio internacional, Aparicio de 25 años contó que fue a hacer el casting para el papel protagónico de Roma por puro capricho sin imaginarse todo lo que lograría. En diciembre del año pasado la actriz fue la portada de Vogue México, así se convirtió en la primera mujer de ascendencia indígena en posar para una publicación de ese tipo.

Tras este hecho, Yalitza envió un fuerte mensaje para todos sus compatriotas: "Lo que quieren pueden hacer, sin importar qué gustos tengan, qué aspecto tengan".

Sin embargo, no todo ha sido color de rosa para la mexicana, pues también ha sido blanco de ataques racistas por las redes sociales. Tal como lo reveló en un primer momento los comentarios le causaron molestias, pero ahora solo está centrada en escuchar y leer a todas aquellas personas que la consideran un ejemplo a seguir.