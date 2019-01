Noelia reta la censura en Instagram y publica sensual fotografía

Ya se ha hecho costumbre que artistas del mundo intenten burlas las normas impuestas por las redes sociales, una de las que acostumbre a hacerlo es Noelia, la intérprete de 'Tú'. Esta vez usó su cuenta oficial de Instagram, para sorprender a más de uno.

La puertorriqueña compartió una foto de ella en la que se le ve echada en un sillón, vistiendo solo unas medias negras, por lo que se puede apreciar con claridad el tatuaje que tiene en la cadera. Para evitar que la foto sea prohibida por mostrar los pezones, la cantante decidió cubrirlos con una enorme nota musical.

La instantánea fue acompañada por el siguiente mensaje: "Noelicuous Nights. Dando notas altas", dicho mensaje fue acompañado de dos hashtags que llamaron la atención: "No te juzgo no me juzgues" y " Disfruta la vida", al parecer Noelia habría tenido en cuenta lo polémica que sería su publicación.

La foto superó los 30 mil 'me gusta' y los comentarios de sus fans no se hicieron esperar: "Belleza y sensualidad en su máxima expresión", "Hermosa, una diosa", "La mujer de mis sueños" y "Pura sensualidad", son algunos mensajes que dejaron sus seguidores.

La fotografía en mención habría sido tomada durante la grabación del videoclip de su nueva canción que tiene por nombre "Adicta a tus besos". Pues en otra publicación, Noelia mostró un adelanto del video y se le ve a ella semidesnuda. "Hay cierto punto en la vida donde las cosas las comienzas hacer únicamente por gusto", fue el mensaje que acompañó el post.