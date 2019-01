Daniela Darcourt respondió a usuario que le dejó mensaje homofóbico [FOTO]

Daniela Darcourt, cantante de salsa, dejó claro mensaje a quien la atacó con mensaje homofóbico en una foto, publicada en Instagram, donde está acompañada de su abuela y madre, muy sonriente, sin pensar que una usuaria de la citada red social dejaría particular mensaje.

"Qué pena que no le darás nietos a tu mamá. Qué asco ser lesbiana", fue el comentario que recibió la artista musical en la citada red social donde. Horas después los seguidores de la cantante se mostraron indignados, y ante tanto revuelo que causó este post, la misma cantante de salsa, fiel a su estilo, no dudó en responder, minimizando el impacto del ataque.

"Le voy a dar dos hermosos nietos a mi madre, querida. Te busco para que seas la madrina", fue la particular respuesta de la joven artista musical quien cuenta con poco más de 869 mil seguidores en Instagram.

Precisamente los admiradores de la cantante de salsa también se sumaron a dejar una mensaje a quien atacó a Daniela Darcourt con particular comentario. Además le sugirieron no gastar su tiempo en contestar a personas que buscan a tacar a las personas.

"No pierdas tu tiempo respondiendo a personas que solo destilan ignorancia, si eres o no es tu vida y nadie le importa. Lo mas importante es tu calidad de persona y lo super profesional que eres. Que sigan los éxitos y los comentarios negativos no le des importancia. Que Dios bendiga tu bella familia", "Lluvia de bendiciones para las tres ignorar comentarios que no vale la pena", comentaron algunos fans de la cantante.

"Probablemente", una de las famosas canciones de Daniela Darcourt