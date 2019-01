Vania Bludau sorprende al mostrar su cuerpo tras subir de peso [FOTOS]

Alistando los preparativos para su matrimonio. La bella modelo Vania Bludau finalmente puso un alto a sus vacaciones al lado de su prometido, el abogado Frank Dello Russo. La ex chica reality terminó el 2018 con una pedida de mano en Finlandia. Pareja de la estrella de televisión la sorprendió con un viaje por varios destinos de Europa. Ambos compartieron los mejores momentos en la red social Instagram.

Durante su viaje, la modelo Vania Bludau mantuvo informados a sus seguidores de todas las aventuras que vivía en Europa. En varias historias expuestas en la red social Instagram podíamos escucharla manifestando que estaba comiendo mucho y que no podía mantenerse firme con su rutina de ejercicios y dieta.

A su regreso a Miami, la modelo peruana mostró en su cuenta de Instagram cómo luce su cuerpo tras haber subido 4 kilos. La novia de Frank Dello Russo se ayudó en un diminuto bikini para exhibir su figura. Esto fue lo que mencionó en la publicación que realizó.

"Abs are cool and all but.. have you tried craft beer (Los abdominales son cool y todo, pero... ¿han probado cerveza? Si ven mis abdominales por algún lugar déjame saber, los estoy buscando".

Los seguidores de Vania Bludau en la red social no dudaron en manifestarse. Ellos mencionaron que no parecía se había subido de peso, todo lo contrario, la veían más tonificada. Las chicas que siguen sus publicaciones le hicieron un pedido para que abra un canal de YouTube y muestre todas sus rutinas para mantener un sensual cuerpo.