Twitter: Usuarios acusan a Ariana Grande de plagio por su última canción [VIDEO]

Ariana Grande inició su año musical el pasado 17 de enero, al lanzar su nueva canción '7 rings', en menos de 24 horas el sencillo publicado en YouTube fue visto por más de 20 millones de personas a nivel mundial, el éxito es indudable. Sin embargo, algunos usuarios en Twitter hicieron notar un detalle de la canción.

Según los internautas la nueva canción de Ariana sería una copia de la canción 'Mine' de la rapera estadounidense Princess Nokia. Un usuario inclusive se grabó escuchando una parte de la canción, la paró y luego puso la canción de la rapera y lo colgó en redes con la siguiente descripción: "¿Sabíamos que esta nueva canción de Ariana sonaba tan familiar, alguien más escuchó esto? Princess Nokia necesita créditos".

We thot this new Ariana song sounded sooooo familiar anyone else hearin this?? Princess Nokia need credit fr 🤔 pic.twitter.com/AFwniarpNM