Cantante compartió foto junto a Juan Gabriel y creó confusión entre seguidores

Desde que Joaquín Muñoz habló de que Juan Gabriel está vivo y está oculto porque su familia quiso atentar contra su vida, muchas historias se han dado en México, pero nuevamente un hecho remeció en los medios. Y es que se trata de la cantante cristiana Priscila Ángel, esposa del ‘Temerario’, quien colgó una foto del mexicano y armó confusión.

El exmánager aseguró que Juan Gabriel reaparecerá en los medios mexicanos, pese a que indicó dos fechas: diciembre y enero del 2019, en ninguna de las dos se presentó el intérprete de ‘Querida’. Estas especulaciones se vieron reforzadas con una impactante fotografía subida por Priscila Ángel, esposa de Gustavo Ángel, integrante de la legendaria agrupación “Los Temerarios”.

Mediante su cuenta de Instagram, Priscila compartió una imagen en la que se le ve con una chompa gris, leggins negros, sonriente y su clásico peinado abrazando a Juan Gabriel, quien lleva puesto un abrigo negro, bufanda blanca con flores y una boina gris.

Al ver la imagen de Priscila Ángel los cibernautas no podían creer la imagen, incluso algunos le indicaba que revele más detalles del momento. “#tbt con uno de los más grandes cantautores que conozco, gran artista y ser humano… por siempre Juan Gabriel. Cuantos momentos de nuestras vidas acompañaste con tus canciones maestro”, señaló en la bajada de la imagen de Instagram.

“¿Está vivo? Pregunta sería… me confunden las redes sociales”, “2 grandes cantantes, Priscila me encanta tu música”, “no crea todo lo que dicen", "Que susto me diste", "¡Resucitó!”, “Priscila, parece que es de hoy esa foto, que bonita, ojalá y de verdad estuviera vivo Juan”, “¿Está vivo?”, se leen en los comentarios de la publicación.

Muñoz habla sobre el regreso de Juan Gabriel