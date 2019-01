Jennifer Lopez muestra sus 'imperfecciones' en foto sin maquillaje

Jennifer Lopez es una de las famosas cantante en el mundo que tiene millones de seguidores en el mundo por su talento artístico. La famosa suele ser una de las mujeres más seguidas en Instagram con 85 millones de fans. JLo tiene más de 25 años de carrera por lo que no duda en subir fotos y videos de su día a día a sus redes, una imagen sin maquillaje no fue la excepción en Instagram.

Vía Instagram, la ‘Diva de Bronx’ colgó una instantánea al natural y sorprendió a sus fanáticos pues se tomó la molestia de mostrarse al natural, rompiendo las barreras “de los estereotipos de belleza”. La imagen obtuvo más de 3 millones de ‘Me gusta’ y miles de comentarios elogiando su bello rostro.

“#Viernessinfiltro #sinmaquillajehoy #meamocomosoy”, escribió en pie de la foto la pareja de Alex Rodriguez. Además de mostrar su rostro al natural, Jennifer López también dejó ver su cabello recogido como un día habitual, y no alisado ni con un gran peinado como suele asistir a shows o eventos.

La cantante colgó en sus historias de Instagram otra instantánea de lo que es su rostro a su edad. Hace unos meses atrás JLo colgó unas imágenes en la que se mostraba en bikini presumiendo su tonificada anatomía. Las fotografías ocasionaron un alboroto en la red pues consideran los fans que luce espectacular con el paso de los años.

Película



Jennifer Lopez regresa al cine con ‘Jefa por accidente’ y habló de su personaje. “Me encantó esta idea de ser capaz, en cada nuevo día, de tener la oportunidad de lograr aquello que quieres. Me encanta este personaje. Obviamente, me sentía sumamente relacionada con él. Ella viene de los suburbios de Nueva York. Yo crecí en El Bronx. Ella es una chica de Queens. No tiene la formación académica, pero tiene talento, motivación y una vez que encuentra su camino, comienza a pensar en su vida de una manera diferente y a tener su propio segundo acto”, dijo.