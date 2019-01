Andrea San Martín se cansó de Sebastián Lizarzaburu y anuncia fuerte contraataque

Sebastián Lizarzaburu sorprendió a todos los televidentes de 'Válgame Dios' al revelar su versión sobre el caso que lleva con Andrea San Martín, debido a que el exchico reality reveló que la modelo no lo dejaría ver a su hija. Sin embargo, la ojiverde no se quedó de brazos cruzados y contestó con fuerza.

"Cuando yo me enteré que estaba embarazada, yo dije ojalá que esta sea la señal como para que me deje pasar tiempo con mi hija de otra manera, pero es la misma historia, yo voy a su casa y estamos los dos ahí. Eso es lo que me toca, encerrarme ahí", fueron las palabras del 'hombre roca' al confesar lo que vive actualmente cuando quiere ver a su hija.

Ante ello, la modelo Andrea San Martín dejó en claro que no se referiría al respecto hasta que un juez determine una sentencia del caso que llevan juntos. ''Por encontrarme aún dentro de un proceso judicial contra el señor Sebastián Lizarzaburu sobre alimentos a favor de mi menor hija (...) no daré ningún tipo de entrevista o nota sobre dicho proceso hasta el momento de conseguir una sentencia firme'', señala el comunicado de prensa.

La modelo calificó de "inexacto" el testimonio que expuso el exchico reality en el programa 'Válgame Dios', por ello no descartó entablar otra demanda en su contra.

''Soy una persona pública, pero cualquier afectación a mis derechos de la cual pueda ser víctima, así como algún perjuicio en el ámbito laboral que pueda surgir me reservo el derecho de iniciar las acciones legales de carácter civil, penal, y administrativo que la ley legítimamente me faculte'', sentenció Andrea San Martín en el comunicado contra su expareja.