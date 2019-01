Natalie Vértiz rompe su silencio y entristece a fans de 'América Espectáculos' 

Natalie Vértiz salió al frente con la intención de terminar con los rumores sobre su permanencia en 'América Espectáculos', por ello la modelo terminó aclarando todo al respecto sobre su presunta salida del programa. La modelo terminó hablando sobre la noticia de su salida del espacio de la farándula durante la conferencia de prensa que realizó junto a Gian Marco.

Como se recuerda, la modelo formó parte del videoclip del cantante 'Sácala a bailar', donde es la protagonista. "Actualmente no estoy trabajando en ningún canal de televisión. Tengo propuestas, pero nada cerrado. Me costó mucho no seguir en el bloque en el que estaba, porque ahí he crecido un montón, estoy muy agradecida con ellos porque siento que me ha ayudado muchísimo como conductora", reveló la conductora, sorprendiendo a todos sus fanáticos.

Tras confirmar que no va más en el programa de América Televisión, dejó en claro que actualmente desea incursionar en la actuación. "Pero todo tiene su momento y es hora de hacer cosas nuevas, me gustaría dedicarme un poco más a la actuación", confesó la pareja de Yaco Eskenazi.

Actualmente la modelo tendrá su debut oficial de la mano de Aldo Miyashiro en la novela 'Señores papis', una comedia familiar de Michelle Alexander, donde mostrará sus habilidades para la actuación, carrera que desea seguir con fuerza.

Natalie y rumores de separación con Yaco Eskenazi

Como se sabe, desde hace unas semanas noticias sobre la ‘separación’ que estarían pasando Natalie Vértiz y Yako Eskenazi vienen acaparando las páginas de los medios especializados. Esto habría colmado la paciencia de la modelo, quien no dudó en expresar su opinión sobre la actual relación que mantiene con su pareja.

"Estoy harta, y no sé de qué manera explicarle a mis seguidores, de que esto es falso. Son personas mal intencionadas y que tiene mucho tiempo libre para divulgar esto; sobre todo sabiendo que yo tengo una familia. Si en algún momento llegara a pasar, yo lo avisaría", comentó la joven en conversación con Verónica Linares.