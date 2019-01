Magaly Medina responde fuerte a Angie Jibaja tras tildarla de "drogadicta" [VIDEO]

Magaly Medina continúa dando qué hablar en los medios de espectáculos, debido a que tras su regreso a ATV ha protagonizado una serie de peleas, y hoy fue el turno de Angie Jibaja. Luego que la modelo la tildó de "drogadicta" y llamó "mañosón" a Álamo Pérez Luna, la periodista decidió responder con fuerza a través de su programa.

Como se recuerda, la chica de los tatuajes usó su cuenta oficial de Instagram para dedicar un contundente mensaje contra el retorno de Magaly Medina, quien remece la farándula con su programa 'Magaly TV: la firme'. la modelo la tildó de "drogadicta" y la consideró como un "monstruo" a raíz de los comentarios en su contra.

Hace uno días la progenitora de Angie se presentó en el programa para revelar que la modelo fue internada por un caso de depresión y no por el consumo de sustancias. "Parece que (Angie Jibaja) se despertó con mal humor y lanzó un comunicado donde insulta al programa a diestra y siniestra. Nosotros, Angie, lo único que queremos es que te recuperes por tus hijos, no queremos que te los quiten, por eso, queremos que te sanes y te cures por ellos", indicó la conductora en su programa.

Al tener conocimiento sobre los términos que usó Angie Jibaja contra ella, la pelirroja aceptó que fue diagnosticada con depresión y de inmediato buscó tratamiento. También hablas que acá sufrimos de farmacodependencia y depresión. Ciertamente, fue diagnosticada a los 23 años como depresiva, siempre busqué ayuda, nunca hice escándalos ni haciéndome de víctima, ni haciendo escándalos en televisión como tú", manifestó Magaly.

"Sí, yo he tenido problemas. He descendido a los infiernos y he salido sola, con fuerza de voluntad y pidiendo ayuda a las personas. Pero no dando lástima y haciendo papelones en televisión como tú, que es lamentable", sentenció Magaly Medina, quien al fina dejó en claro que "no se exponga a bajezas" y espera que se recupere para que se dedique a sus hijos.

Mira el programa completo de 'Magaly TV: la firme'