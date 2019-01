Jason Day recuerda insultos que alguna vez usó Karina Calmet en contra de usuario

Un mensaje a través de la cuenta oficial de Twitter de Karina Calmet desató cientos de comentarios: "Bueno chicos, ¿se acuerdan cuando recién entré en Twitter y charlábamos? ¿Me contaban sus cosas y así? ¿Las chicas me rajaban de sus enamorados? ¡Volvamos a eso! Vamos a divertirnos", fue lo que escribió la actriz.

Este tweet no pasó desapercibido y Jason Day no dudó en capturarlo y publicarlo en su cuenta con una singular descripción, en la que recordó como alguna vez Calmet trató mal a un usuario, al punto de insultarlo: "Ya, ¡hagamos como que nunca llamaste “maricón hijo de mil pxxxx” ni mandaste “a la mxxxxx” a nadie en Twitter. ¡Hagamos de cuenta que nunca te pusiste al servicio de una mafia decidida a instalar un narco estado en el Perú!", escribió el también actor.



Sus seguidores no dejaron pasar esta publicación y rápidamente comentaron: "Para desubicada, la Calmet es campeona", "Su repentino cambio obedece a que ella ya no ve futuro al partido naranja. Sin curul no hay paraíso", "Pero lo único que resultó de esto es que todos conocemos el nivel de esta dama. Que también era de imaginarse" y "Y no olvide las amenazas, casi de muerte, apoyada por ex operadores de los 90s", son algunos de los mensajes que se pueden leer.

Sin embargo, no solo fueron fans del actor los que comentaron, dos de sus colegas también lo hicieron, este es el caso de Tatiana Astengo, quien escribió: "Me rajaban de sus enamorados" Tal vez su subconsciente quiere hablar..." y Mónica Sánchez, quien solo comentó con emoticones de mujer desconcertada.

La publicación superó los dos mil 'me gusta'.