Rodrigo González reacciona así al ver al imitador de Sean Rico en 'Válgame Dios' [VIDEO]

La última edición del programa 'Válgame Dios' arrancó más de una carcajada entre los seguidores del programa, debido a que el conductor Rodrigo González fue sorprendido por la producción del programa al toparse en vivo con el imitador de Sean Rico, su novio.

El programa de Latina intentó revivir lo que fue la fiesta del Zorro Zupe, donde muchos personajes de la farándula se dieron cita en el lugar y se confirmó luego la relación entre Ivana Yturbe y Jefferson Farfán. Ambos eran invitados del personaje, al igual que Rodrigo González y su pareja, con quien se tomó varias fotografías.

Esta vez, fueron los imitadores del 'Wasap de JB' quienes se hicieron presentes en el programa, donde caracterizaron a Rodrigo González, Sean Rico, el Zorro Zupe, Ivana Yturbe y Jefferson Farfán. Los cómicos provocaron que el conductor del programa estalle en risas al ver cómo fue imitado su novio.

"No no, yo me voy, yo me largo ¿Qué significa esto?, ¡Yo renuncio en vivo ah!, esto no puede estar pasando", dijo el conductor de 'Válgame Dios' antes de estallar en risas al ver a sus imitadores, ya que fue el comediante Felpudini quien se encargó de encarnar a Peluchín.

"No me puedo concentrar, no entienden", dijo exaltado el conductor del programa, quien no dejaba de reírse al ver a los actores cómicos del 'Wasap de JB', quienes revivieron la polémica fiesta del 'Zorro' Zupe.