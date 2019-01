Poly Ávila terminó con rumores y revela el día en que Farfán e Ivana se enamoraron [VIDEO]

Jefferson Farfán e Ivana Yturbe continúan siendo la noticia principal de los medios, debido a que ambos personajes de la farándula sorprendieron a todos al oficializar su relación; sin embargo, hasta el momento quedaba la duda sobre cuándo iniciaron con el romance, por ello la modelo Poly Ávila decidió acabar con los rumores.

Muchos de los fans de ambos personajes se preguntan sobre cómo se conocieron antes de oficializar el romance, por ello el programa 'Válgame Dios' decidió resolver esa dudad con la exchica reality reality Poly Ávila, quien aseguró que ambos se cruzaron el pasado agosto del 2018 en una concurrida discoteca.

"Nosotras fuimos solas (a la discoteca), y en el grupo de Farfán teníamos amigos en común, nos quedamos 20 minutos y nos fuimos a otro lado", reveló la argentina, quien aseguró que fue Ivana quien intentó hacer de cupido, sin imaginar que se convertiría en la nueva pareja sentimental del futbolista. "Ivana me molestaba en ese momento, 'le gusta la cumbia' y yo 'no, nada que ver'", reveló Poly.

Ante estas revelaciones, el 'Zorro' Zupe dejó en claro que durante esta fecha la modelo Ivana Yturbe se encontraba soltera. Lo que sí quisiera aclarar, justo en agosto cuando pasó eso, yo salí varios fines de semana con ella, Ivana estaba soltera", confesó el amigo de la farándula, para evitar malos entendidos sobre la relación que llevaba con Mario Irivarren.

Presunto embarazo de Ivana Yturbe

"¿Ivana se enteró de un momento a otro que estuvo embarazada de Mario Irivarren?. Parecen que estuvieran hablando de algo así. ¿Es cierto eso?", preguntó Rodrigo González a la ex integrante del reality juvenil 'Combate'

"Mira Rodrigo, no voy ahondar mucho en el tema, pido que todas las personas que puedan estar ahí se puedan poner en mi lugar. Es muy fácil hablar, salir y juzgar con imágenes como las de ayer sin ponerse en el lugar de nadie", dijo con la voz entrecortada Ivana Yturbe.

"Lo que he estado pasando no se lo deseo a nadie", añadió la joven de 22 años, quien generó un momento tenso en los conductores de 'Válgame Dios'. Rodrigo González entendió las emociones de la ex integrante de 'Combate' y cambió ligeramente del tema para consultar si Jefferson Farfán tiene conocimiento de todo lo que le ha tocado vivir los último meses con Mario Irivarren. Sobre todo por una imagen que difundió el programa 'Magaly TV, la firme' donde la modelo aparece echada en el carro del excombatiente mientras chateaba con el futbolista peruano.