¿Qué le regaló Jefferson Farfán al Zorro Zupe por su cumpleaños? [VIDEO]

El último fin de semana el 'Zorro Zupe' celebró su cumpleaños en una conocida discoteca al sur de Lima. La fiesta no pasó desapercibida, pues entre los asistentes estuvieron Jefferson Farfán e Ivana Yturbe, de quienes se rumoreó que tenían una relación desde hace unas semanas.

Sin embargo, esta vez la fiesta volvió a tomar importancia, tras la pregunta que le hizo Dorita Orbegoso al mejor amigo de Tilsa Lozano en la última edición de 'Valgame Dios'. "¿Y Jefferson (Farfán) qué te regaló?, fue la pregunta que hizo la exchica reality.

El 'Zorro' solo atinó a reírse, por lo que Peluchín decidió repetir la pregunta: "¿Jefferson te regaló? Di la verdad. ¿Te hizo un regalo?". El popular personaje dudó en responder, pero dijo que no.

Rodrigo volvió a referirse al tema y señaló que no solo podría haber sido un objeto puntual, sino también algo de tomar, tras esto el 'Zorro' respondió "ah sí también [...] No me ha regalado nada".

Minutos después, Peluchín recibió información de la producción, por lo que él dijo que el jugador del Lokomotiv le habría regalado a su amigo una cartera 'Louis Vuitton'. El 'Zorro' no dudó en responder: "No, tengo un montón yo. En verdad el otro día las conté, porque como me estoy mudando y estoy sacando las cosas, en realidad tengo 15".

Al ser cuestionado nuevamente sobre el tema, el 'Zorro' Zupe aclaró que no le regaló la cartera, pero si muchas bebidas alcohólicas durante la celebración de pasado fin de semana.