Yaco Eskenazi sorprende con revelación sobre Ivana Yturbe y Jefferson Farfán [VIDEO]

Más revelaciones. Ivana Yturbe y Jefferson Farfán paralizaron a los medios de espectáculos al confirmar su romance, debido a que ambos personajes fueron blanco de muchos rumores antes de salir a la luz a confesarlo todo. Hoy Yaco Eskenazi se suma a la ola de comentarios sobre la pareja y no dudó en romper su silencio para dar su opinión respecto a la relación.

Yaco Eskenazi, quien es amigo íntimo del seleccionado nacional, no dudó en enviar un duro menaje a todos los detractores de la nueva pareja de la farándula, pidiendo que los dejen disfrutar de su amor, ya que al fin ambos confirmaron que están en una relación sentimental.

“Ya parezco el mánager de Jefferson (Farfán), porque todo el mundo me pregunta por él. No hemos hablado en los últimos días, desde que vino a mi cumpleaños, pero si mi causa está contento y feliz, no hay nada que juzgar ni averiguar, que le vaya muy bien y cuenta con todo mi apoyo. Él es un caballero, ha sido criado por una mujer luchadora y respeta mucho a las mujeres”, manifestó el conductor de 'Mi mamá cocina mejor que la tuya' en una entrevista con el Trome.

Yaco dejó en claro que Ivana es una persona muy linda físicamente y también como persona. "Ellos están felices y espero que disfruten al máximo su relación. Ambos son adultos, cada uno toma sus decisiones y cuando hay felicidad, solo nos queda aplaudir", manifestó el ex capitán de los leones de 'Esto es Guerra'.

Habló de Mario Irivarren

Yaco Eskenazi sorprendió también al dedicar unas palabras sobre Mario irivarren y la situación que actualmente está viviendo con la mediática pareja. "Él es una persona muy centrada, educada. Imagino que debe estar tranquilo, no hay que pensar más de lo que se ve, cuando una relación se termina estas cosas suelen pasar, hay que buscar ser felices todos", comentó el conductor de televisión.