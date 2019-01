Luciana Fuster y Emilio Jaime desairan a 'Esto es Guerra' con contundente mensaje [VIDEO]

'Esto es Guerra' está a pocos días de iniciar su temporada de verano, por ello prepararía 'jales bomba' para mantener en vilo a todos sus seguidores en el programa. Una de las parejas que fue voceada en el programa está conformada por Luciana Fuster y Emilio Jaime, quienes se reencontrarían con Austin Palao.

En una entrevista exclusiva realizada por El Popular, la pareja fue consultada sobre su posible ingreso al reality de América Televisión, debido a que en el vídeo promocional se dejó entrever que ellos se incorporarían al programa; sin embargo, su respuesta fue firme al negar lo sucedido.

Emilio Jaime aseguró que actualmente está muy enfocado a su carrera como cantante y la elaboración de nuevos proyectos en la música. ''Mi paso por los realities se acabó en un 80%, mi prioridad está en la música. De mis prioridades, está al final'', dijo el intérprete para El Popular.

Por su parte, la modelo Luciana Fuster también se negó a la posibilidad, ya que tiene planes de hacer una carrera en la televisión y conseguir la conducción de un programa propio, por lo que un reality podría retrasarla. ''(Por mí) Igual. Es que es agotador y yo busco abrirme pasos por otros lados y ya no ser una competidora más sino, en otras partes como la conducción'', indicó la modelo.

Luciana Fuster y Emilio Jaime dejaron en claro que no se prestarían para ningún tipo de show frente a las pantallas, y más aún cuando se cruzarían con la expareja de la modelo, Austin Palao, quien estará presente en la nueva temporada. ''A mí me da igual. Austin no es parte de mi vida'', dejó en claro Luciana.