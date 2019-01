Jefferson Farfán toma radical decisión tras críticas por su relación con Ivana Yturbe

Durante las últimas semanas, Jefferson Farfán e Ivana Yturbe se encuentran en el ojo de la tormenta, y los seguidores de ambos no son ajenos a lo que sucede, por lo que no dudan en opinar sobre el tema a través de redes sociales.

Sin embargo, algunos de los mensajes, al parecer, no habrían sido del gusto del jugador del Lokomotiv quien decidió desactivar la opción de comentarios de su cuenta oficial de Instagram. Este hecho lo hizo notar Magaly Medina en la última edición de su programa.

Según la conductora de 'Magaly TV, la firme', lo que habría llevado a Farfán a tomar esta radical decisión tendría relación a las opiniones emitidas tras la carta notarial que le envió. "¿Qué comentó la gente ayer que logró que él anulara el ingreso de comentarios a su cuenta? Le dijeron de todo, lo destruyeron", señaló Magaly, quien estaba acompañada de Natalia Málaga.

Luego de lo dicho comenzó a leer algunos comentarios: "Debes agradecer que te han mostrado pruebas antes de que sea demasiado tarde", "¿Por qué demandarás a Magaly? No te pases no te ha hecho nada, a parte tú solo ventilas tu vida privada, deberías notificar a las que solo te quieren por tu plata campeón" y "Deberías agradecer que Magaly presentó pruebas, antes que te involucres más [...]". Agregó que fueron cerca de 1500 mensajes relacionados al tema de la carta notarial, pero que algunos eran muy subidos de tono.

Magaly Medina revela que Jefferson Farfán tomó radical decisión

Como se sabe, en su primer programa, Magaly leyó la carta notarial que Jefferson Farfán le envío en la que le exigía que no se refiera a su vida privada. La conductora no dudó en responder: ""Mientras él se la pasa de parranda con sus amigos, sus 'chupes', la gente que lo adora, su grupo de amigos. Yo, señor (Jefferson) Farfán, no soy de los periodistas que hace amistades con la gente a las que critica (...) Amenaza con enjuiciarme cuando no he hablado de él".