Melissa Klug aclara lo dicho sobre Ivana Yturbe y Jefferson Farfán [VIDEO]

Tras la confirmación de la relación de Jefferson Farfán e Ivana Yturbe, una de las opiniones más esperadas sobre este romance fue el de Melissa Klug, madre de dos hijos del futbolista. Las palabras de ‘Blanca de Chuquito’ no fueron precisamente de felicitaciones para la nueva pareja, sino habló sobre la imagen que tiene de la combatiente.

La empresaria dijo que no opinaría sobre la nueva conquista de la ‘Foquita’, pero si le pidió que sea un poco más responsable como padre. “Jefferson es un hombre de 34 años, él sabe a que mujer va a tener a su lado. De esa relación yo no tengo nada que opinar”, indicó para las cámaras de América Espectáculos.

“Yo no le puedo elegir la mujer que debe tener a su lado. Quien debe de decidir qué mujer es la mejor para él, es el mismo Jefferson Farfán, no puedo opinar de eso. Yo en este triángulo amoroso no figuro. Por respeto a Italo no voy a hablar”, acotó.

Sobre la amistad que la hija de Melissa Klug e Ivana Yturbe, la ex de Jefferson Farfán dijo que ‘nunca le agradó’ que sea amiga de Samahara y no aprobaba su cercanía.

“Si hemos coincidido en varios eventos, ha dormido en mi casa y luego se convirtió en amiga de Samahara porque ambas trabajaban juntas en Combate”, indicó.

“Yo no lo aprobaba. Y ella lo sabe, pero Samahara tenía 16 años e Ivana es una chica que ha viajado, ya ha experimentado más la vida y creo que cada una debe tener su etapa”, agregó.

Sobre el rol de Jefferson Farfán como padre tras confirmarse la relación con Ivana Yturbe, la empresaria dijo que no teme alguna represalia legal. “Yo solo dije que miren la historias de Farfán en sus redes sociales, desde que el arribó a Perú solo tienen (sus hijos) tres fotos con él. A buen entendedor, pocas palabras”, sentenció Melissa Klug.

