Giovanni Ciccia, cine por partida triple

Giovanni Ciccia tendrá un 2019 dedicado al cine por entero. Al actor y director le esperan tres importantes proyectos, donde se pondrá delante y detrás de cámaras.

El primero es el largometraje Rapto, que dirigió Frank Pérez-Garland (Ella & él, Locos de amor 1 y 2, Un día sin sexo). En este thriller, que se estrenará el 7 de marzo, actuará al lado de Stefano Salvini, Gustavo Bueno, María Fernanda Valera, Martha Figueroa, Juan Nemerosky y el actor de Relatos salvajes Osmar Núñez.

En agosto, presentará Recontra loca, comedia que marcará su debut como director de cine y donde también actuará al lado de Gianella Neyra, Magdyel Ugaz, Sergio Gjurinovic, Paul Vega, Carlos Carlín, Patricia Portocarrero, Rebeca Escribens y Chiara Pinasco.

La historia, basada en la producción chilena Sin filtro, presenta a Pía, una agobiada mujer moderna de 40 años que tiene un dolor en el pecho que no la deja vivir y un día se somete a un tratamiento de acupuntura. Lo que no imaginó es que este método originará que no tenga filtro al hablar y que diga todo lo que piensa. Naturalmente, demasiada sinceridad le traerá más de un problema entre propios y extraños.

Finalmente, para el mes de noviembre, Ciccia volverá a dar vida a Django en la tercera parte del filme de acción. Bajo el nombre de Django: En el nombre del hijo, contará con las actuaciones de Tatiana Astengo, Sergio Galliani y Brando Gallesi, sobre quien recaerá el coprotagónico. La dirección vuelve a ser de Aldo Salvini. En esta entrega, Salvador (Gallesi), hijo menor de Django, vive presionado por el recuerdo de su hermano muerto y la imagen de leyenda de su padre en prisión. El muchacho, en su búsqueda de justicia, penetrará en el mundo de la corrupción y la violencia. ❧