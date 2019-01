Stefano Salvini es captado con ex modelo de 'Habacilar' [VIDEO]

'Habacilar' fue es uno de los programas más recordados y extrañados del público peruano; estuvo bajo la conducción de Raúl Romero, quien con sus bromas y actitudes que realizaba en el set se llegó a ganar a los telelvidentes. Además, las guapas modelos que acompañaban al conductor de televisión también lograron ocupar un espacio en el corazón de los espectadores.

Una de ellas es Thalía Etabridis, quien ingresó al mencionado espacio televisivo junto al popular 'Cara de haba' y estuvo hasta el año 2010. Y tras varios años de ausencia en la pantalla chica, la modelo de 36 años se reencontró en diciembre con sus ex compañeras, y generó nostalgia en sus admiradores.

Ahora, un reciente video difundido por el programa 'Instarándula' dejará emocionados a los fanáticos, tanto del actor de 25 años como el de Thalía Stabridis. En las imágenes se observa a la expareja de Johanna San Miguel bailando muy cariñoso con la modelo al ritmo de un reggaetón.

Lo particular de Stefano Salvini y la modelo de 36 años es que no tienen ningún problema en posar juntos para varias Instagram Stories. Pese a estas imágenes, no se tiene confirmado si el actor y Thalía Stabridis ya son pareja.

Sin embargo, vale recordar que no es la primera vez que el joven actor se luce con una persona mayor que él, pues recordemos que mantuvo una relación sentimental con Johanna San Miguel, ex conductora de 'Esto es guerra'.

Ambos se conocieron en el rodaje de la película 'A los 40' sin imaginar que en la ficción se convertiría en realidad. En septiembre del 2014 un ampay dejaría al descubierto el acercamiento entre los actores.



Stefano Salvini tras ampay con Johanna San Miguel

