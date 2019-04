Mario Irivarren rompió su silencio y habló de la relación de Jefferson Farfán e Ivana Yturbe

Ivana Ytube rompió su silenció en último martes en 'Válgame Dios', donde decidió contar y dar más detalles de la relación que mantiene con Jefferson Farfán.

"Desde que Jefferson y yo decidimos empezar esto, sabíamos que iban a pasar cosas así. Definitivamente íbamos a tener a todo el mundo encima de nosotros, gente que querrá destruir algo que nosotros estamos formando", señaló la chica reality vía telefónica a Rodrigo González.

Agregó además que el futbolista del Lokomotiv está al tanto de todo lo que hace, esto en relación a las imágenes que mostró Magaly Medina en su primer programa, en el que se ve a Ivana al lado de su expareja Mario Irivarren, mientras que supuestamente hablaba con Jefferson.

Tras estas revelaciones de Ivana Yturbe, las cámaras de 'Válgame Dios' interceptaron a Mario Irivarren para consultarle su opinión sobre la nueva relación de su expareja.

"A ver hermano, para que ya me dejen de perseguir, haz tus preguntas porque como yo no te voy a responder, porque no puedo y porque si pudiera nunca lo voy a hacer, para que ya no me andes persiguiendo por todo Lima, pregúntame con confianza", señaló el 'guerrero'.

Aclaró además que no puede opinar nada sobre la relación entre Jefferson e Ivana y cuando le preguntaron que le desea a la nueva pareja, el solo mencionó "buenas vibras y éxitos para todos", y no habló más al respecto.

Mario Irivarren habló sobre Ivana Yturbe y Jefferson Farfán

Por su parte, Janet Barboza, una de las invitadas al programa, contó que algunas amigas de Ivana que no la visitaban hace mucho tiempo, lo están haciendo y le tocan el tema de Mario Irivirren. "Yo creo que hay personas manipuladoras y saben qué hilo tocar para que la otra persona baile al compás que tú quieres", mencionó la conductora de televisión.

Magaly Medina mostró imágenes de Ivana Yturbe en el carro de Mario Irivarren

Mario Irivarren en Instagram

El guerrero Mario Irivarren ya cuenta con más de un millón de seguidores en la red social Instagram. En la plataforma ha sumado 679 publicaciones.