Jefferson Farfán envió mensaje a detractores tras declaraciones de Ivana Yturbe

Ivana Yturbe, ex pareja sentimental de Mario Irivarren, sorprendió a sus miles de fans en el Perú al anunciar en el programa 'Válgame Dios' que sale con el futbolista Jefferson Farfán. Ante esta noticia, los usuarios de las redes sociales criticaron a la ex integrante de 'Combate' por su nueva relación situación sentimental y el deportista no fue ajeno a estos comentarios, por lo que decidió pronunciarse desde su cuenta oficial de Instagram.

"Vivan su vida sean felices y dejen ser feliz al Resto. #porquetantamaldad #vivansuvida #luchenporsussueños #preocupensedesuvida #superenalresto #seanfelices #nodeseenelmal #dejenelblablabla #sinjfnotienenvida", escribió Jefferson Farfán en la red social.

El futbolista peruano decidió hacer la publicación de manera pública, pero desactivó la opción de comentarios para evitar las críticas de sus detractores.

Es importante mencionar que Jefferson Farfán se encuentra en Qatar con el Lokomotiv de Moscú, en plena pretemporada. Sin embargo, el deportista no es ajeno a lo que le pasa con Ivana Yturbe.

Ivana Yturbe confirmó que se encuentra saliendo con Jefferson Farfán

La modelo Ivana Yturbe terminó con los rumores sobre su presunto acercamiento a Jefferson Farfán y el ampay con Mario Irivarren. La modelo se comunicó con 'Válgame Dios' para romper su silencio y confirmar su romance con el futbolista.

"Desde que Jefferson y yo decidimos empezar esto, sabíamos que iban a pasar cosas a si. Definitivamente íbamos a tener a todo el mundo encima de nosotros, gente que querrá destruir algo que nosotros estamos formando", dijo la modelo sobre el romance que actualmente vive.

Según señaló Ivana, Jefferson Farfán estaba al tanto de todo lo que hacía. "Dese que me levanto hasta que me voy a dormir él sabe todo lo que hago", manifestó la exparticipante del miss Perú, confirmando la comunicación constante que ambos tienen.