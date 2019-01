Brunella Horna sorprende con su opinión sobre las salidas de Ivana Yturbe y Farfán

Luego que Ivana Yturbe confirmó que se encuentra saliendo con el futbolista Jefferson Farfán, su amiga Brunella Horna decidió pronunciarse al respecto para un medio local y sorprendió con sus declaraciones.

Según señaló Brunella Horna, ella se encuentra feliz por la nueva etapa de Ivana, quien fue ex pareja sentimental del "guerrero" Mario Irivarren.

“Lo único que me importa es que esté feliz, tranquila. A mí Jefferson Farfán me cae súper bien, me parece un tipazo, recién lo conocí y lo único que puedo decir de él son cosas buenas. Es un buen hombre, caballero”, expresó Brunella Horna para el diario Trome.

En otro momento de la entrevista, Brunella Horna contó que se encuentra en su mejor momento al lado del congresista Richard Acuña.

“Yo estoy feliz, enamoradísima, no ocultamos nuestra relación. Tratamos de no exponerla mucho”, señaló la empresaria.

Ivana Yturbe confirma relación con Jefferson Farfán tras ampay con Mario Irivarren

Cabe recordar que Brunella Horna fue señalada de "cupido" y la responsable de unir a Ivana Yturbe y Jefferson Farfán por una reunión que realizó en el norte del país.

Pese a estos señalamientos, Brunella Horna negó haber sido la "cupido" en esta nueva historia de amor entre la modelo y el futbolista.

"Ivana es mi amiga, a Farfán recién lo conocía, por eso me tomé una foto diciendo que recién lo conocía, no tuve la oportunidad de verlo antes, es amigo de mi cuñado eso sí, pero era la primera vez que yo lo veía", agregó la empresaria. "No sé si son pareja o no son pareja, yo no tengo que hablar de ellos, simplemente, lo que a mí me puede preocupar es que mi amiga esté feliz, esté tranquila y después nada más", expresó Brunella para las cámaras del programa 'Válgame Dios'.