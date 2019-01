Magaly Medina no teme a carta notarial y expone millonaria vida de Jefferson Farfán

El futbolista Jefferson Farfán se ha convertido en uno de los personajes más buscados del verano. El 10 de la selección peruana se ha visto expuesto en los medios de comunicación por el polémico inicio de su relación amorosa con la modelo peruana Ivana Yturbe. El estreno del programa de Magaly Medina provocó que el deportista le envíe una carta notarial para que evite hablar de sus actividades.

Fue la misma conductora de espectáculos, Magaly Medina, quien tuvo como invitada especial a la expareja de Jefferson Farfán, la empresaria Melissa Klug. Pese a la alerta que hizo la 'Foquita', la popular 'Urraca' presentó un informe completo de la millonaria vida que vive el deportista en Perú, la cual expone en su cuenta oficial de Instagram.

En la información que compartieron en "Magaly TV, la firme" se precisa los cambios que ha realizado Jefferson Farfán en su vivienda. Él tiene un nuevo inmueble, ubicado en La Planicie, en el distrito de La Molina. Esta edificación tendría aproximadamente dos mil metros cuadrados y ha sido construida con mármol. Además presenta un jardín enorme con detalles fastuosos.

En Lima, el futbolista Jefferson Farfán recorre las calles a bordo de dos vehículos deportivos y exclusivos, un Ferrari y un McLaren, los cuales pueden valer cientos de miles de dólares, cada uno. Parrillas y piscina con luces led complementan la vivienda de la 'Foquita', quien es la nueva pareja sentimental de la modelo peruana Ivana Yturbe.

Las imágenes que presentó el programa de Magaly Medina fueron tomadas del Instagram oficial de la 'Foquita'.

Carta notarial de Jefferson Farfán

La periodista leyó el contenido del documento en vivo, donde se revelaban las razones que llevaron a enviar la carta notarial, la cual llegó debido a que la 'foquita' cree que Magaly cuenta con "amplia información de mi persona", por lo que desea que no sea difundida en el programa de televisión ya que es un "celoso guardián de lo que a mi vida privada e íntima corresponde", indica el documento.

"Mientras él se la pasa de parranda con sus amigos, sus 'chupes', la gente que lo adora, su grupo de amigos. Yo, señor (Jefferson) Farfán, no soy de los periodistas que hace amistades con la gente a las que critica (...) Amenaza con enjuiciarme cuando no he hablado de él", respondió la conductora a lo expuesto en el documento, y no dudó en burlarse frente a las pantallas.