‘Gisela busca’ regresa en febrero como ‘cupido’

América Televisión lanzó la promoción de su próximo programa ‘Gisela busca’, que muestra a la experimentada figura televisiva conversando por teléfono y dando a conocer el pronto retorno.

“¿Aló?... Como que no me voy de vacaciones... ¿Qué cosa?... Qué vamos a hacer... ¿Gisela busca?... Ay, no me digas.. ¿Y qué voy a buscar? ¿Otra vez el amor?... ¡No me digas!”, se le escucha decir.

El espacio, cuyo estreno será en febrero, ya tiene grabadas algunas ediciones y una de las que promete dar que hablar es el encuentro que la rubia conductora sostuvo con Sheyla Rojas y su novio, el empresario Pedro Moral.

Se sabe que para ello Gisela se trasladó hasta Chiclayo, donde Moral le pidió la mano a Sheyla Royas, celebración con los Hermanos Yaipén.

Gisela captó la ceremonia, el festejo y, claro, paseó con la popular pareja por los lugares más turísticos de la llamada ‘Ciudad de la Hospitalidad’, como Pimentel y Puerto Eten, donde estuvo el hijo de Sheyla. El matrimonio se realizará el 25 de mayo en Lima.

Esta será la segunda temporada de ‘Gisela busca’, donde la premisa es conocer más parejas de la farándula.❧