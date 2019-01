Carla García comparte foto de hace 10 años y sorprende con look [FOTOS]

Carla García se sumó a la fiebre mundial del #10yearchallenge, reto viral que trata de publicar fotos de hace 10 años por parte de los famosos y cibernautas a través de Instagram. La hija de Alan García sorprendió a sus seguidores con una imagen del pasado pues luce un look diferente.

Vía Instagram, red donde tiene casi 16 mil seguidores, colgó un par de imágenes en la red social donde se le ve una apariencia diferente a la de ahora. “#10yearchallenge 2009: la única foto que encontré en fb (facebook) fue de esta etapa en la que me hice la permanente. Tengo puesto un anillo que no me quitaba ni muerta y ahora no tengo idea de dónde estará.

2019: a colores e inclinando la cabeza. Nunca me salen bien estos retos fuleros”, escribió debajo de la publicación la comunicadora social de 44 años.

En la primera foto se le ve a Carla García en blanco y negro con cabello alborotado por el frizz del cabello. En la segunda se aprecia con un corte diferente.

Romance



Hace unas semanas atrás, Carla García colgó una fotografía en su cuenta de Instagram y se le ve posar junto al hombre que le conquistó el corazón. La hija de Alan García sorprendió a sus seguidores con la instantánea pues no suele subir instantáneas de su vida íntima. La imagen logró mucha expectativa entre los usuarios de Instagram ya que la joven no dio detalles de su nuevo amor.

La publicista compartió la publicación en la red social, pero sin ningún descripción por lo que generó más intriga aún sobre la identidad del hombre. En el collage se aprecia dos fotos, en una se ve a la publicista posar sonriente mientras que en la otra, ambos se dan un beso para sellar su amor. Los seguidores se percataron que etiquetó al sujeto y se llama José Antonio Mendoza. En Instagram se describe: "Viajero. Padre. Oftalmólogo, amante de la música, coleccionista de vinilo, Foddie, fotógrafo Wannabe y entusiasta de la F1".