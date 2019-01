Rodrigo González publica revelador collage de fotos para arremeter contra Magaly

Luego que Magaly Medina se refirió a Rodrigo González en el estreno de su programa, el conductor de 'Válgame Dios' utilizó su cuenta de Facebook para responder a los ataques de su colega.

"No necesitas entrar al box de alguien o que te ofrezcan un whisky cuando eres periodista, mucho menos fotografiarse con ellos cuando los debes criticar. Tampoco hacerse amigos #LaFirmeQueEresBienCaraDura", escribió Rodrigo González en su cuenta de Facebook.

Según se pudo ver, Rodrigo González hizo un collage de distintas fotografías de Magaly Medina, donde la presentadora posó junto a las personalidades de televisión que ella alguna vez criticó en sus programas a nivel nacional.

Así es, el popular "Peluchín" arremetió contra su colega por sus ácidos comentarios en 'Magaly TV, la firme' y le recordó sus críticas a Jessica Newton, Renzo Costa, Karen Schwarz, Sheyla Rojas y Antonio Pavón.

Rodrigo González le respondió a Magaly Medina en su programa 'Válgame Dios'

El presentador de 'Válgame Dios' también utilizó su espacio para responder a Magaly Medina de la siguiente manera: “Una persona que se dice mi amiga, que me conoce o que sepa como me manejo salga a decir públicamente que yo me vendo por un whisky o que necesite que alguien me invite a un box para parcializarme con alguien. Me parece que se está hablando desde una piconería, me parece que es algo personal que tiene contra cierto jugador o jugadores de fútbol. Contra Jefferson (Farfán) y Paolo (Guerrero)... Yo ¿qué tengo que ver con las rencillas personales?.

“Yo decido a quién le tengo simpatía y respeto. Me parece injusto que se maneje eso así cuando yo estaba en la playa con mis amigos y me invitaron a un lugar (cumpleaños del ‘Zorro’ Zupe). Tu dices “yo soy la firme ¿no?. Yo hablo todo con la verdad”. Yo también hablo todo con la verdad”, agregó.

Magaly Medina se refirió a Rodrigo González en el estreno de su programa