¿Magaly Medina podría ir a prisión por culpa de Jefferson Farfán? [VIDEO]

El estreno del programa de Magaly Medina ha sorprendido a sus millones de fans que la vieron a través de las pantallas de ATV, debido a que su libertad nuevamente se ve amenazada por otro futbolista. La conductora reveló que el jugador de la selección, Jefferson Farfán, le envió una carta notarial y decidió exponerla en la primera edición de 'Magaly TV. La firme'.

"Antes que salga el programa al aire recibo una carta de un estudio de abogados que representa al nuevo 'influencer' de moda, al descubridor de Yahaira Plasencia: Jefferson Farfán", manifestó la conductora de televisión Magaly Medina, quien mostró el documento en vivo y no dudó en leerlo, e incluso se burló del jugador.

Como era de esperarse, Magaly quedó sorprendida al enterarse de la existencia de la carta notarial, la cual llegó a sus manos el último viernes, a solo tres días de su retorno oficial a las pantallas de televisión; sin embargo, ello no fue suficiente para amedrentarla y terminó respondiendo con un contundente mensaje.

Carta notarial de Jefferson Farfán

La periodista leyó el contenido del documento en vivo, donde se revelaban las razones que llevaron a enviar la carta notarial, la cual llegó debido a que la 'foquita' cree que Magaly cuenta con "amplia información de mi persona", por lo que desea que no sea difundida en el programa de televisión ya que es un "celoso guardián de lo que a mi vida privada e íntima corresponde", indica el documento.

"Mientras él se la pasa de parranda con sus amigos, sus 'chupes', la gente que lo adora, su grupo de amigos. Yo, señor (Jefferson) Farfán, no soy de los periodistas que hace amistades con la gente a las que critica (...) Amenaza con enjuiciarme cuando no he hablado de él", respondió la conductora a lo expuesto en el documento, y no dudó en burlarse frente a las pantallas.

La carta notarial también indicaba que la periodista solo puede hablar respecto a Farfán y temas relacionados al deporte. "Me parece una conchudez", respondió fuerte la pelirroja al mostrar las redes sociales del futbolista, quien expone lo que hace a través de redes sociales como Instagram.