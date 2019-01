Magaly Medina regresó a la TV y ¿mandó indirecta a Latina? [VIDEO]

Magaly Medina retornó a la pantalla chica tras varios meses de haber estado ausente. La periodista inició el 2019 con el pie derecho y para alegría de sus miles de fanáticos que contaban los días y las horas para ver el nuevo programa de la popular 'Urraca'.

Pese a que en horas de la tarde publicó un video donde anunciaba que estaba mal de la garganta, y que alarmó a sus fanáticos, la periodista volvió con la pilas recargadas e ingresó bailando al set de televisión de ATV al ritmo del famoso tema "Taki Taki" luciendo un enterizo y realizando sus particulares movimientos que la ha caracterizado desde hace años.

Durante su ingreso, la periodista se mostró emocionada no solo por su retorno, sino por el escenario que le preparó el canal para su nuevo programa que lleva el nombre 'Magaly TV, la firme', que se transmitirá de lunes a viernes a las 9:00 p.m.

"Estoy en mi casa. Bienvenidos ami casa. Me siento otra vez en familia. Miren el maravilloso set, con cámaras de verdad no de mentira. Gracias ATV por decirme así, como 'la hija pródiga'. Sentí que [había estado viviendo como la cenicienta junto a la Madrastra. Ahora vengo a mi casa, con mis padres, con la gente que me quiere", dijo Magaly Medina, quien se mostró algo nerviosa.

"Qué maravilla de estudio, miren. Tengo hasta banda musical", dijo emocionado la popular 'Urraca' mientras bailaba al rimo del grupo que tocaba en vivo un conocido huayno. "En el otro lado [Latina] tenía solo un músico", añadió acercándose a la cámara.

Lo que no faltó en este nuevo inicio de Magaly Medina fue el característico peluche que volverá a acompañar a la popular 'Urraca' todos los días.

"Hoy quiero presentar algo del cual estoy orgullosa. Se acuerdan de la 'urraquita'. Los tiempos han cambiado, cuando hacíamos nuestros programas era el símbolo, nuestra mascota. Sin embargo la tecnología nos ha superado a todos. Y hoy quiero presentar a 'urraquin'", dijo la periodista mientras señalaba la pantalla gigante donde se observa al conocido peluche, en versión animada.

Vale mencionar que el periodista Álamo Pérez Luna está cómo productor periodístico del nuevo espacio televisivo 'Magaly TV,la firme', conducido por Magaly Medina.