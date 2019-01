Fabio Agostini tendría pruebas de la presunta infidelidad de Mayra Goñi

¡No se queda callado! Fabio Agostini no toleró que Mayra Goñi asegurara que él le pidió disculpas y volvió a hablar de la actriz, a quien la tildó de 'cara de palo' durante una entrevista. Además, no dudó en hablar de Nicola Porcella, que en su momento lo criticó por hablar de la intérprete de 'Karma'.

"Qué pena que hable así de su ex y sobre todo de una mujer, pero ya sabemos cómo es, y como te digo, este tema no me interesa. Por lo que hablo con Mayrita, ella está feliz soltera y le va super bien. Así que le pongo punto final a ese tema", fue lo que señaló el capitán histórico al diario 'Trome'.

Y fue precisamente a ese diario que el hermano de Bruno Agostini decidió aclarar el tema. Tal como lo señaló el popular 'Galáctico', no tiene ningún problema que Nicola niegue que tuvo 'algo' con Mayra. "Sabe que le lloverán las críticas. Y por cuidar su imagen lo niega", aseguró Fabio.

Señaló que no quiere saber nada de Nicola, ni de Mayra, por haber dicho que le pidió disculpas cuando no fue verdad. "Si ahora abrí la boca es por Mayra, por ser tan ‘cara de palo’ de decir que yo estoy arrepentido de sus travesuras y de que le pedí disculpas cuando es mentira. Son palabras que dijo para tapar con un dedo sus fechorías y dejarme mal a mí".

La sorpresa, sin duda, fue cuando se refirió a que tiene pruebas sobre la infidelidad de la cantante de música urbana. "Tengo un audio en donde Nicola dice que Mayra y Pablo tuvieron 'algo'. Y cuando Mayra y Pablo Heredia le llaman la atención, él se retracta al día siguiente. Son dos caraduras", mencionó.

Con respecto a si ese audio saldrá a la luz, el chico reality dijo que no quiere seguir con el tema, que ha vuelto a referirse al tema por lo dicho por Mayra Goñi, pero ahora ya sabe que clase de personas son tanto Nicola Porcella como la actriz, pues ellos se lo han demostrado.