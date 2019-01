En peligro el estreno del programa 'Magaly TV, la firme' [VIDEO]

Magaly Medina es una de las figuras que el público esperó varios meses su regreso a la televisión. El deseo de los televidentes se cumplió debido a que la popular 'Urraca' anunció su retorno a la pantalla chica a finales del 2018. Y hace unos días publicó la promoción de su nuevo programa en ATV, la cual aumentó las expectativas de sus fieles admiradores que cuentan las horas para verla.

Incluso la periodista, durante una conferencia de prensa, dio algunos detalles de lo que será su nuevo espacio televisivo 'Magaly TV, la firme' que tiene tiene programado estrenarse hoy, 14 de enero, a las 9:00 p.m.

Pero, el reciente video que ha publicado la ex conductora del noticiero de Latina ha generado la angustia de algunos de sus seguidores en Instagram. En las imágenes Magaly Medina se luce con pijama y en su cama, y comentó sobre su estado a horas de estrenar su programa que se transmitirá por ATV.

"No estoy bien de la garganta, no me está acompañando. Pero hoy descansaré, no hablaré. Todo para entretenerlos y divertirlos esta noche en 'Magaly TV: la firme'", se le escucha decir a la periodista.

"¡Y llegó el gran día! Mi garganta no me está acompañando pero estoy con inyecciones y antibióticos esperando que mi voz se arregle para esta, ¡nuestra gran noche!", escribió la popular 'Urraca' en la citada red social, donde cuenta con poco más de 296 mil de seguidores, quienes no dudaron en dejarle un saludo y desear que se recupere.

"Te esperé y te espere... y por fin llego el día.... besos y bendiciones", "Magaly dios te cuide y proteja linda cuídate mucho de esa garganta para que hoy brilles como una reina que eres", "Pobrecita. Cuídate Magaly!. Como puedo hacer para ver tu programa por internet? Ya que no vivo en Peru. Please ayuda. Y buena VIBRA!", comentaron algunos de los fanáticos de Magaly Medina.

Video donde Magaly habla con respecto a su programa

Este es el video promocional del nuevo programa de Magaly Medina, quien regresa a las pantallas de ATV. Durante la conferencia de prensa que brindó la periodista fue consultada por las acusaciones de plagio del logo que presentaba Adal Ramones en sus programas para la TV mexicana, y ella aclaró que "no hubo copia o plagio", pues lo presentado por Ramones no es una pieza original

Aquí el logo de Adal Ramones