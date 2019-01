The 1975 en Lima: conoce precio de entradas, día y hora del esperado concierto

The 1975 es considerada como la última sensación del rock surgido en Inglaterra. El grupo liderado por Matty Healy llegará por primera vez a Lima para dar un concierto el lunes 25 de marzo en Los Domos Art de La Costa Verde, como parte de su gira que recorrerá varias ciudades de Latinoamérica. Los artistas repasarán lo mejor de su discografía. Ellos llegarán con su nuevo repertorio de canciones del álbum “A Brief Inquiry Into Online Relationships”, considerado como uno de los mejores del 2018 y nominado a los Brit Awards.

La banda The 1975 es una de las favoritas de las nuevas generaciones, especialmente por su estilo, una mezcla de pop, rock y electrónica, que les ha dado mucho éxito en radios, plataformas digitales y redes sociales, medios por los cuales ha forjado su trayectoria; así como en importantes festivales como Glastonbury, Coachella, Reading & Leeds y iTunes Music Festival, donde ha logrado una enorme reputación sobre el escenario.

Algo que distingue a la banda son sus presentaciones en vivo, las cuales son aclamadas por sus seguidores, no sólo por su intensidad musical, sino también por su puesta en escena. Debido a este trabajo, artistas como los Rolling Stones, Muse, Arctic Monkeys, Foals y The Neighbourhood, los han invitado a compartir giras con ellos.

Sobre la banda

The 1975 empezó a tocar a partir de 2002, cuando sus integrantes aún estaban en el colegio. Desde entonces, la banda ha editado siete EP y tres álbumes de estudio, donde destacan canciones como “Somebody Else”, “Give Yourself a Try”, “TOOTIMETOOTIMETOOTIME”, “Love It If We Made It”, entre otras.

Miembros de The 1975

Integrado por Matthew Healy (voz, guitarra)

Adam Hann (guitarra)

George Daniel (batería, coros)

Ross MacDonald (bajo)

Entradas para el concierto en Lima

La banda británica se presentará el 25 de marzo en Los Domos Art de la Costa Verde. Las entradas para el concierto en Lima estarán a la venta desde el viernes 18 de enero en todos los módulos de Teleticket, ubicados en Wong y Metro, a los siguientes precios: Campo A: S/. 249 y Campo B: S/. 129.

'Girls', la canción más escuchada de The 1975 en YouTube